تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 19-8-2019 في محلات الصاغة

مع بداية التعاملات في محلات الصاغة تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 3 جنيه للجرام في أحدث تعاملات عقب هبوط الأوقية عالمياً بنحو 15 دولار مقارنةً بسعر الأوقية مساء أمس إلى 1499 دولار طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن، لتتأثر كافة أعيرة الذهب في مصر بهذا التراجع، ويُسجل الجنيه الذهب 5552 جنيه الذي يزن 8 جرامات من فئة عيار 21، بينما سجل عيار 24 للجرام 793 جنيه.

سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بنحو 3 جنيه مقابل الجرام الواحد، وذلك بعد أن إنخفضت الأوقية عالمياً، وسجل عيار 21 للجرام الأكثر شيوعاً في مصر بنحو 694 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام 594 جنيه، وعن توقعات دكتور ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بأسعار الذهب حتي نهاية عام 2019 بأنها سوف ترتفع بنحو 15 % عن قيمتها الحالية، ناصحاً المواطنين بعدم البيع إلا فقط في حالة الضرورة.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 793 عيار 21 694 عيار 18 594 الجنيه الذهب 5552 أوقية الذهب 1499 دولار

علماً بأن كافة أسعار الذهب بالجدول السابق طبقاً لأخر تقرير وغير شاملة قيمة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

تراوح سعر عيار 22 للجرام في مصر ما بين 722 إلى 724 جنيه للجرام في أحدث تقارير، بينما سجل عيار 24 للجرام ما بين 787 إلى 790 في أحدث تعاملات، ونستعرض لكم الآن جدول أسعار الذهب شامل كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة ويُحدث تلقائياً على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر من وقت لأخر.

كما يتضمن أيضاً تقرير شامل عن أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة لسعر الذهب في أسواق المال حتى هذه اللحظة.