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أخبار إقتصادية

تراجع سعر صرف الورقة الخضراء اليوم الأربعاء 17/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

بواسطة حنان الزهيري 0
الدولار

تراجع مستمر لسعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 16.30 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.40 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.29 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.39 جنيه مصري، وسجل في بنك اتش أس بي سي HSBC فقد سجل سعر الشراء 16.30 بينما استقر سعر البيع عند 16.40 جنيه.

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سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.31
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.37
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3116.41يوم واحد
بنك المشرق16.3016.4016 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.3016.40ساعتين
بنك الكويت الوطني NBK16.3016.4023 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.3016.40ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى16.3016.4017 ساعة
بنك بلوم16.3016.4019 ساعة
المصرف المتحد16.3016.40ساعتين
اتش اس بى سى HSBC16.3016.4023 ساعة
بنك مصر16.3016.4018 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.3016.40يومين
البنك الأهلي المصري16.3016.4019 ساعة
بنك البركة16.3016.40ساعتين
بنك مصر إيران التنمية16.2916.3942 دقيقة
بنك التعمير والإسكان16.2916.3918 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.2916.3918 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.2916.3918 ساعة
بنك عودة16.2916.3953 دقيقة
كريدى أجريكول16.2916.3920 ساعة
بنك الإسكندرية16.2816.3818 ساعة
المصرف العربى الدولى16.2816.38ساعة واحدة
البنك المركزى المصرى16.2816.4119 ساعة
بنك قناة السويس16.2716.3743 دقيقة
بنك التنمية الصناعية16.2716.3753 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.2716.3720 ساعة

نرحب بالتعليقات والتوقعات بأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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