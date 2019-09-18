تراجع سعر صرف الورقة الخضراء اليوم الأربعاء 17/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

تراجع مستمر لسعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 16.30 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.40 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.29 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.39 جنيه مصري، وسجل في بنك اتش أس بي سي HSBC فقد سجل سعر الشراء 16.30 بينما استقر سعر البيع عند 16.40 جنيه.







سعر الدولار اليوم أعلى سعر للشراء: 16.31 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.37 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.31 16.41 يوم واحد بنك المشرق 16.30 16.40 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.30 16.40 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 16.30 16.40 23 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.30 16.40 ساعة واحدة البنك الأهلى اليونانى 16.30 16.40 17 ساعة بنك بلوم 16.30 16.40 19 ساعة المصرف المتحد 16.30 16.40 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 16.30 16.40 23 ساعة بنك مصر 16.30 16.40 18 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.30 16.40 يومين البنك الأهلي المصري 16.30 16.40 19 ساعة بنك البركة 16.30 16.40 ساعتين بنك مصر إيران التنمية 16.29 16.39 42 دقيقة بنك التعمير والإسكان 16.29 16.39 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.29 16.39 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.29 16.39 18 ساعة بنك عودة 16.29 16.39 53 دقيقة كريدى أجريكول 16.29 16.39 20 ساعة بنك الإسكندرية 16.28 16.38 18 ساعة المصرف العربى الدولى 16.28 16.38 ساعة واحدة البنك المركزى المصرى 16.28 16.41 19 ساعة بنك قناة السويس 16.27 16.37 43 دقيقة بنك التنمية الصناعية 16.27 16.37 53 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.27 16.37 20 ساعة

نرحب بالتعليقات والتوقعات بأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.