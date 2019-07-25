تراجع طفيف.. تابع أسعار العملات اليوم الخميس 25-7-2019 في البنك الأهلي وبنك مصر

تقرير شامل يضم أسعار العملات اليوم الخميس في نهاية التعاملات الأسبوعية نرصده لكم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج في ظل التغييرات التي أصبحت تشهدها العملات من وقت لأخر بعد تعويم الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية وخضوع كافة العملات الآن لحالة العرض والطلب، حيث شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه تراجع وعلى رأسهم سعر الدولار اليوم، الذي سجل تراجع جديد بنحو قرش ليُسجل الآن 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري، وسجل الآن 16.64 جنيه للبيع عقب تراجعه اليوم في أحدث تعاملات، وسجل اليورو مقابل الجنيه تراجع جديد ليُسجل 18.40 جنيه للشراء مقابل 18.54 جنيه للبيع، وتراجع الريال السعودي ليُسجل الآن 4.40 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه بيع.

وسجل الدرهم الإماراتي تراجع جديد طبقاً للتحديثات الأخيرة بالبنك الأهلي ليُسجل الان 4.5 جنيه شراء مقابل 4.53 للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني منذ أكثر من 3 أسابيع عند 20.6188 جنيه شراء مقابل 20.7867 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر

تراجعت أسعار العملات في بنك مصر وعلى رأسهم الدولار الأمريكي الذي شهد تراجع طفيف للغاية في أحدث تعاملات عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وسجل اليورو للشراء في بنك مصر عند 18.40 جنيه مقابل 18.54 جنيه بيع، وإليكم أحدث أسعار العملات الآن في بنك مصر.

وسجل الريال العماني وفق أخر تحديثات بنك مصر للشراء 42.971695 جنيه مقابل 43.223025 للبيع، بينما سجل الكرون السويدي للشراء 1.749216 جنيه مقابل 1.765623 جنيه للبيع.