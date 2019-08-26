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تراجع في البنك التجاري الدولي.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-8-2019 مقابل الجنيه

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
تراجع في البنك التجاري الدولي.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-8-2019 مقابل الجنيه
سعر صرف الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات الإثنين تراجع في بعض البنوك أبرزهم البنك التجاري الدولي مقارنةً بسعر الريال السعودي في تعاملات أمس، حيث سجل سعر الريال الآن في التجاري الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي طبقاً لأحدث تعاملات ليُسجل الآن 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه تراجع أيضاً في البنك الأهلي الكويتي منذ ساعتين ليُسجل الآن 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال وذلك بالمقارنة مع سعر الريال في باقي البنوك طبقاً لأخر تحديثات بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.43 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة 4.34 جنيه شراء مقابل 4.47 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والإسكان منذ مطلع الشهر الجاري عند 4.33 شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
البنك الأهلي المصري4.404.43
بنك مصر4.404.43
بنك الإسكندرية4.384.43
كريدي أجريكول4.384.43
بنك قناة السويس4.404.44
بنك عودة4.414.43
المصرف المتحد4.384.43
بنك التعمير والإسكان4.334.48
البنك التجاري الدولي4.384.43

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، جدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم الإثنين أيضاً شهد تراجع مقابل الجنيه في أحدث تعاملات بالبنوك المصرية.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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