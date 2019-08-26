تراجع في البنك التجاري الدولي.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-8-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات الإثنين تراجع في بعض البنوك أبرزهم البنك التجاري الدولي مقارنةً بسعر الريال السعودي في تعاملات أمس، حيث سجل سعر الريال الآن في التجاري الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي طبقاً لأحدث تعاملات ليُسجل الآن 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه تراجع أيضاً في البنك الأهلي الكويتي منذ ساعتين ليُسجل الآن 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال وذلك بالمقارنة مع سعر الريال في باقي البنوك طبقاً لأخر تحديثات بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.43 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة 4.34 جنيه شراء مقابل 4.47 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والإسكان منذ مطلع الشهر الجاري عند 4.33 شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 4.40 4.43 بنك مصر 4.40 4.43 بنك الإسكندرية 4.38 4.43 كريدي أجريكول 4.38 4.43 بنك قناة السويس 4.40 4.44 بنك عودة 4.41 4.43 المصرف المتحد 4.38 4.43 بنك التعمير والإسكان 4.33 4.48 البنك التجاري الدولي 4.38 4.43

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، جدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم الإثنين أيضاً شهد تراجع مقابل الجنيه في أحدث تعاملات بالبنوك المصرية.