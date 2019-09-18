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أخبار إقتصادية

تراجع في بنكين وإرتفع في آخرين.. إعرف سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في جميع البنوك بتاريخ 18/9/2019

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الدولار في مصر سعر الدولار أمام الجنية المصري

سعر الدولار اليوم في مصر في جميع البنوك المصرية و البنك المركزي المصري نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، والجدير بالذكر تراجع سعر صرف الدولار في بنكين اليوم وإرتفاعه في بنكين آخرين، حيث أن بنك التعمير والاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥١ جم و البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٣٦ جم .



سعر الدولار في البنك

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٢٦٢٥ جم١٦٫٣٨٨٥ جممنذ دقيقة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٢٨ جم١٦٫٣٨ جممنذ ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٣٢ جم١٦٫٤٢ جممنذ 5 ساعات
بنك الاسكندرية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر١٦٫٣ جم١٦٫٤ جممنذ 22 ساعة
كريدي أجريكول١٦٫٢٩ جم١٦٫٣٩ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٢٦ جم١٦٫٣٦ جممنذ ساعة
بنك قناة السويس١٦٫٢٧ جم١٦٫٣٧ جممنذ 5 ساعات
المصرف المتحد١٦٫٢٧ جم١٦٫٣٧ جممنذ دقيقة
البنك الأهلي المصري١٦٫٣ جم١٦٫٤ جممنذ 22 ساعة
بنك البركة١٦٫٣ جم١٦٫٤ جممنذ 5 ساعات
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٣ جم١٦٫٤ جممنذ 5 ساعات
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ إسبوعين
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٢٩ جم١٦٫٣٩ جممنذ 5 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٢٨ جم١٦٫٣٨ جممنذ 4 ساعات
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٢٩ جم١٦٫٣٩ جممنذ ساعة
البنك المصري الخليجي١٦٫٢٩ جم١٦٫٣٩ جممنذ 22 ساعة
بنك عودة١٦٫٢٧ جم١٦٫٣٧ جممنذ ساعة
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أسعار العملات مقابل الجنيه

إختلف  سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، وبلغ في البنك الأهلى،18.00 للشراء، 18.16 جنيه للبيع، بينما إرتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه،  حيث بلغ 20.27 جنيه للشراء و 20.51 جنيه للبيع . بينما إستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه حيث سجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و 4.37 جنيه للبيع.



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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