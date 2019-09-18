تراجع في بنكين وإرتفع في آخرين.. إعرف سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في جميع البنوك بتاريخ 18/9/2019

تراجع في بنكين وإرتفع في آخرين.. إعرف سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في جميع البنوك بتاريخ 18/9/2019

سعر الدولار اليوم في مصر في جميع البنوك المصرية و البنك المركزي المصري نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، والجدير بالذكر تراجع سعر صرف الدولار في بنكين اليوم وإرتفاعه في بنكين آخرين، حيث أن بنك التعمير والاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥١ جم و البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٣٦ جم .







سعر الدولار في البنك

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٢٦٢٥ جم ١٦٫٣٨٨٥ جم منذ دقيقة البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٢٨ جم ١٦٫٣٨ جم منذ ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٣٢ جم ١٦٫٤٢ جم منذ 5 ساعات بنك الاسكندرية ١٦٫٥ جم ١٦٫٦ جم منذ 3 أسابيع بنك مصر ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم منذ 22 ساعة كريدي أجريكول ١٦٫٢٩ جم ١٦٫٣٩ جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٢٦ جم ١٦٫٣٦ جم منذ ساعة بنك قناة السويس ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 5 ساعات المصرف المتحد ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ دقيقة البنك الأهلي المصري ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم منذ 22 ساعة بنك البركة ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم منذ 5 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم منذ 5 ساعات بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥١ جم ١٦٫٦١ جم منذ إسبوعين بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٢٩ جم ١٦٫٣٩ جم منذ 5 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٢٨ جم ١٦٫٣٨ جم منذ 4 ساعات البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٢٩ جم ١٦٫٣٩ جم منذ ساعة البنك المصري الخليجي ١٦٫٢٩ جم ١٦٫٣٩ جم منذ 22 ساعة بنك عودة ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ ساعة







إرتفع سعر الدولار قرشا واحداً في بنك التعمير والإسكان ، بينما تراجع سعر الورقة الخضراء في بنك البركة، قرشين .

أسعار العملات مقابل الجنيه

إختلف سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، وبلغ في البنك الأهلى،18.00 للشراء، 18.16 جنيه للبيع، بينما إرتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه، حيث بلغ 20.27 جنيه للشراء و 20.51 جنيه للبيع . بينما إستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه حيث سجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و 4.37 جنيه للبيع.