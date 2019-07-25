تراجع في بنك الإسكندرية.. اعرف سعر الدولار اليوم الخميس 25-7-2019 مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية بنحو قرشين ليُسجل الآن 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه بيع، جدير بالذكر أن أسعار الدولار قد تراجعت في تعاملات أمس بشكل جماعي وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه بيع، ومازال مصرف أبو ظبي الإسلامي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار اليوم في بنك عودة تراجع طفيف ليُسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة الآن عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، ويُقدم الآن بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه في أحدث تعاملات الخاصة بتقرير أسعار الدولار في البنوك.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه بنحو 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع في أحدث تعاملات حتى الآن، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني عند 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك بمصر نتابعه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج في تغطية مستمرة على مدار التعاملات اليومية ورصد البنوك الأعلى سعراً للشراء وكذلك الأقل سعراً للبيع وفق أخر تقارير، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع عقب تراجعه في تعاملات أمس.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16.5397 16.6641 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.55 16.65 بنك مصر 16.55 16.65 بنك الإسكندرية 16.54 16.64 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول للشراء 16.56 جنيه مقابل 16.66 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه، وسجل الدولار في كل من بنك بلوم مصر، بنك سايب، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، والبنك المصري الخليجي عند 16.56 جنيه شراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

نستعرض معكم كافة أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الجنيه من خلال شاشة البنك الأهلي المصري في أحدث تعاملات لجميع العملات حتى الآن، حيث بلغت قيمة الإسترليني مقابل الجنيه 20.6312 جنيه للشراء مقابل 20.7992 جنيه للبيع، وإليكم جدول أسعار العملات اليوم.

بينما سجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه للشراء 4.5034 جنيه مقابل 4.5331 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 54.346 شراء مقابل 54.7787 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار صرف العملات من خلال البنك الأهلي المصري وحتى نهاية التعاملات الأسبوعية ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء.