تراجع في بنك عودة.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء تغييرات طفيفة في بعض البنوك عقب تراجع سعر الدولار مساء أمس في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 4 قروش، ليُسجل الآن 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع في أحدث تعاملات، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري في تعاملات أمس الثلاثاء ارتفاع طفيف للغاية بنحو قرش ليستقر في تعاملات اليوم الأربعاء عند 16.641 جنيه للشراء مقابل 16.7666 جنيه مقابل البيع.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر بعض التباينات الطفيفة بين انخفاض وارتفاع وفقاً لتقارير البنوك الآن، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك عودة 16.64 للشراء مقابل 16.74 للبيع عقب انخفاض في سعر الدولار بنحو قرش، وسجلت أسعار الدولار في البنك العقاري المصري ارتفاع جديد بنحو قرش ليُسجل الآن 16.66 للشراء مقابل 16.76 للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، ونتابع معكم على مدار تعاملات اليوم الأربعاء وحتى نهايتها في الثانية ظهراً.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي المصري استقرار تام لليوم الخامس على التوالي عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفي بنك السويس سجل الدولار ارتفاع طفيف ليُسجل الآن 16.66 للشراء مقابل 16.75 للبيع، بينما استقر في بنك قطر الوطني عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وارتفع في بنك الإستثمار العربي ليُسجل الآن 16.66 للشراء مقابل 16.76 للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.67 16.76 بنك قطر الوطني 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك المشرق 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 بنك القاهرة 16.65 16.75 البنك المركزي المصري 16.64 16.77 البنك التجاري الدولي 16.64 16.74

وسجل الدولار في بنك البركة للشراء 16.65 جنيه مقابل 16.75 للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 16.65 مقابل 16.75 للبيع، ويتم تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه حالة وجود تغييرات في البنوك على مدار تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار

وسجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء مقارنة بأسعار الدولار في باقي البنوك، ليُسجل الآن 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.76 للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع العملة الخضراء بنحو 16.74 جنيه للبيع.

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار مقابل الجنيه شهدت استقرار ملحوظ في أغلب البنوك منذ بداية الأسبوع الحالي.