تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم عقب تراجع الأوقية بنحو أكثر من 20 دولار مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وبلغت قيمة التراجع في سعر الذهب اليوم بمصر بنحو 7 جنيهات على كافة أعيرة الذهب، ليُسجل عيار 22 وفق آخر تقرير ما بين 697 جنيه إلى 681 جنيه، وسجل عيار 24 للجرام بنحو 743 جنيه مقابل 750 جنيه في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الذي سجل 1404 دولار.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجع كبير عقب عدة ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي وأبرزها ارتفاع أسعار الذهب يوم 18 يوليو والذي وصلت فيه قيمة الأوقية عالمياً لأكثر من 1450 دولار، حيث تراجع عيار 21 بنحو 7 جنيه مقابل الجرام ليُسجل الآن 650 جنيه مقابل 657 جنيه في تعاملات أمس الأربعاء، ومع التذبذبات التي أصبح يشهدها المعدن الأصفر حرصنا عبر موقع كملة دوت أورج على متابعة سعر الذهب لحظة بلحظة تلقائياً من خلال الجدول التالي:



بالإضافة إلي أن الجدول السابق يشمل متوسط سعر الذهب في أسواق المال وكذلك في محلات الصاغة بدون قيمة المصنعية وبعملتي الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

تراجعت أيضاً كافة أعيرة الذهب بالمملكة بالتزامن مع انخفض الأوقية عالمياً، وسجل عيار 21 الأبرز للجرام بنحو 148.18 ريال مقابل 149.16 في تعاملات أمس، بينما انخفض سعر الأوقية مقابل الريال لتُسجل في الوقت الحالي 5267 ريال، بينما سجل عيار 24 مقابل الجرام الواحد 169.35 ريال، وسجل عيار 18 بنحو 127.01 ريال، بينما سجل عيار 14 مقابل الجرام 98.79 ريال، وسجل الجنيه الذهب طبقاً لأخر تحديث حتى الآن 1185 ريال.