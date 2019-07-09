تراجع كبير في سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء9/7/2019

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز دائماً كلمة دوت أورج، يسرنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا الموضوع الهام، الذي يكثر البحث عنه في مصر من قبل أغلب المواطنين المصرين بكافة طبقاتهم، المواطن العادي الذي يريد أن يزوج أبنه يبحث عن سعر الذهب، وكذلك من يتوافر معه جزء من المال يريد أن يشترى الذهب للادخار والاستثمار، وأيضاً المستثمرين الكبار يبحثون عن أسعار الذهب.

ونحن من خلال هذا المقال نقدم لمتابعي موقعنا الأسعار المحدثة يومياً للذهب، لكي نوفر لهم خدمة معرفة أحدث أسعار الذهب في السوق المصري، ونتمنى أن ينال اجتهادنا على رضائكم متابعينا الأفاضل.

سعر الذهب اليوم في السوق المصري

الوحدة السعر بالجنيه ذهب عيار 24 744 ذهب عيار 21 651 ذهب عيار 18 558 ذهب عيار 14 434 ذهب عيار 10 310 الجنيه الذهب 5940 سعر الأوقية 1394 سعر كيلو الذهب عيار 24 743550

نبذة عن المعدن الأصفر(الذهب)

يعد معدن الذهب من الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي القابلة للتشكيل والتصنيع بسهولة، من خلال صهرها وتشكيلها، ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية، ويستخدم في صناعة الحلي والزينة، ويلعب الاحتياطي الدولي من الذهب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي، وكانت جنوب إفريقيا الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الذهب حتي وقت قريب، إلا أن الصين حالياً هي الدولة الأولى في إنتاج المعدن النفيس.

وفي نهاية المقال نتمنى أن ينال على تقديركم وأن نكون وفقنا في تقديم معلومة صحيحة لمتابعينا الكرام.