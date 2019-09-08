تراجع متوسط سعر الدولار قرشًا واحدًا في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد







شهدت ختام تعاملات البنوك اليوم الأحد 8/9/2019 تراجعًا في متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بنحو قرشًا واحدًا، ليسجل سعر شراء الورقة الخضراء 16.41 جنيه و16.52 جنيه سعر البيع، مقارنة بـ 16.42 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع وفقًا لنشرة البنك المركزي الأخيرة، واما أعلى سعر للشراء مسجل هو 16.51 جنيه في بنك التعمير والإسكان، في حين يسجل أقل سعر بيع للدولار 16.52 جنيه في بنك كريدي أجريكول.







سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم







فيما يلي سعر صرف الورقة الخضراء وفق آخر البيانات الصادرة عن بعض البنوك في مصر:







أسعار العملات في شركات الصرافة اليوم

لم يطرأ على أسعار العملات في شركات الصرافة اليوم أي تغييرات ملحوظة ، وتشهد استقرارًا نسبيًا في ظل الركود التي تشهدها حركة تبديل العملات، تبعُا لحالتي العرض والطلب من جهة ، وتوفر هذه العملات في البنوك بأسعار منافسة من جهة اخرى ، وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا في السوق المصرية اليوم في مكاتب وشركات الصرافة كما يلي:







سعر الدولار

16.48 جنيه للشراء .







16.51 جنيه للبيع

سعر اليورو

18.15 جنيه للشراء .

18.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

20.20 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

4.36 جنيه للشراء

4.38 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.46 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

4.38 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.00 جنيه للشراء

54.25 جنيه للبيع