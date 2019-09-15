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أخبار إقتصادية

ترامب مستعد لاستخدام الاحتياطى النفطى بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية

بواسطة محمد عزت 0

أعلنت “شايلين هاينز” المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب على استعداد استخدام احتياطى النفط الأمريكى، والمخصص لحالات الطواريء إذا لزم الأمر، وذلك لتعويض أى تعطل فى الأسواق، وذلك بعد هجمات مؤخراً على منشآت نفطية سعودية باستخدام طائرات مسيرة.

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من جانبها أعلنت شبكة سى ان ان الإخبارية بأنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط من منشآت “أرامكو” بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً، وهو رقم كبير حيث يبلغ الإنتاج السعودى 9.8 مليون برميل يومياً، حسبما أشارت آخر الإحصاءيات الصادرة عن أوبك فى أغسطس 2019، وهو ما يقارب نصف الإنتاج السعودى من النفط، بينما تأمل أرامكو استعادة هذه السعة خلال أيام قليلة.

ووفقاً لموقع أرامكو الرسمى على شبكة الإنترنت فإن منشأة “بقيق” هى أكبر مصنع لتثبيت النفط الخام فى العالم كله، حيث تحصل منشأة بقيق على النفط الخام الحامض من المعامل التى تقوم بفصل النفط عن الغاز، ثم تعالجه وتقوم بنقله إلى مدن الجبيل، ورأس تنورة على ساحل المملكة الشرقى، وإلى ينبع على الساحل الغربى، وإلى بابكو ريجينيرى فى دبى.



محمد عزت

    محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "كلمة دوت أورج"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع.
    مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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