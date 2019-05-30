“هنــا” التردد الجديد لقناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

يبحث أغلب الأشخاص عن تردد قناة تايم سبورت الجديدة وهذا لأنها من القنوات المتميزة والتي تقوم ببث العديد من المباريات المختلفة والتي سيشارك فيها ما يعادل 24 منتخب في الفترة القادمة، وهذه القناة تم تحديث البث المباشرة الخاص بها في يوم 25 مايو 2019 حيث تم إنشاء هذه القناة من خلال بروتوكول بين إحدى الجهات المختصة المشهورة منها الهيئة الوطنية التابعة للإعلام وبعض من الإعلام المصري لصاحبها المنتج المشهور الأستاذ تامر مرسي.

تردد قناة تايم سبورت

سوف يقام في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الكثير من البطولات كما ذكرنا في الأعلى وأهمها مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، كما يشارك ما يعادل 19 منتخب في كأس الأمم الأفريقية، فاليوم سوف نعرض عليكم التردد الخاص بقناة تايم سبورت الفضائية وهذا من ترددها الأصلي.

تردد قناة تايم سبورت الجديد



تختلف الترددات عن بعض من وقت إلى أخر ولكننا نقوم بعرض الترددات الحديثة من خلال الأقمار الصناعية على النايل سات ويكون التردد كالاتي:

