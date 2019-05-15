تردد بي بي سي العربي BBC arabic على نايل سات و”عرب سات، هوت بيرد 2019

تردد بي بي سي العربية، هي قناة بريطانية إخبارية وتعد من أهم القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية في مجال الأخبار، ويعتمد عليها الناس خاصة في زمن الأزمات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، بإعتبارها bbc مصدر موثوق وتتصف بالحيادية. وتشمل تغطية bbc arabic في نشراتها الأخبارية على مدار اليوم، السياسة، الإقتصاد، الرياضة،الصحة والتكنلوجيا وغيرها.

كما لدي بي بي سي عربي ميزة قل توفرها في مواقع الأخبار الثانية، بأنها تخصص قسم الصحافة على موقعها الإلكتروني لعرض مقالات الكتاب في قضايا متأزمة في منطقة الشرق الأوسط ، ما يعني رصدها الآراء والتحليلات الشخصية لكتاب الأعمدة في الصحف العربية، كذلك بالنسبة إلى الصحف الغربية مثل “الغارديان، الفايننشال تايمز، تليغراف”.

بي بي سي عربي

كما أنها تدير برامج حوارية كـ “(نقطة تواصل) إذ تشرك خلاله المتابعين للتعبير عن وجهات النظر ما يسمح للأطراف المختلفة الدخول في نقاش بعضهم البعض في الأمور السياسية الذين يختلفون عليها. مع تحليل معمق يمكن المشاهد من الوقوف على تشعب القضايا وجذورها. ومن أشهر برامج بي بي سي “بلا قيود” الذي يتم عبره إستضافة شخصيات مؤثرة في مختلف المجالات في حوار صريح وجاد والذي يساعد على محو الضبابية عن بعض الأمور في دائرة صنع القرار. وسنشرع في إضافة ترددات قناة بي بي سي العربية على الأقمار الإصطناعية النايل سات وعربسات والهوت بيرد Hotbird- يوتل سات

تردد بي بي سي العربية BBC arabic على الأقمار نايل سات و”عرب سات، هوت بيرد 2019