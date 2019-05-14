تردد قناة الميادين al mayadeen على الأقمار نايل سات و”عرب سات، هوت بيرد 2019

تردد قناة الميادين almayadeen، قناة فضائية إخبارية تدشن نشرة إخبارية عالية الإحتراف يجريها إعلاميين عرب يتسمون بالمهنية من مختلف الدول. بدأ أول إنطلاق لها في العام 2012، وتتنوع النشرات الإخبارية لتشمل تغطية مجال الإقتصاد والتكنولوجيا والصحة وغيرها. ومقر القناة الرئيسي في بيروت ويديرها الإعلامي غسان بن جدو.

قناة الميادين

الميادين، ذات طابع سياسي أساساً، وقد أطلقت مكاتب رئيسية في العديد من العواصم بما في ذلك أنقرة وطهران وواشنطن ولندن وبكين، ولها مكتبان في القاهرة وتونس. وهذا يسمح لها عبر مراسليها المتميزين بتقديم تغطية شاملة وحصرية للقضايا والأحداث المستجدة في مختلف مناطق عالمنا.

وتعتبر شبكة الميادين الإعلامية الأكثر إستقطاباً للمشاهدين من بين القنوات الأخرى، بالنظر لتوفير مصدر موثوق فضلاً عن التفرد بتفاصيل أكثر للأحداث الجديدة مع تقارير صحفية تغطي زوايا متعددة للقضايا ذات الإهتمام في الوطن العربي. حتى باتت مصدر لجمع المعلومات بالنسبة للصحف والقنوات العالمية مثل هيئه الاذاعه البريطانية (بي بي سي) ، فوكس نيوز ، روسيا اليوم، واشنطن بوست وغيرها. وسنعمل على إضافة ترددات قناة الميادين على الأقمار الإصطناعية النايل سات والهوت بيرد،و”Galaxy 19 | 97° W”

تردد قناة الميادين على نايل سات وهوت بيرد، جالسكي al mayadeen tv 2019