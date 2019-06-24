نرصد لكم متابعينا الكرام وعشاق بطولة كرة القدم وبطولة كوبا أمريكا 2019 ، تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2019 beIN MAX الناقلة لمباراة اوروجواي وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تسضيفها دولة البرازيل ، ويسعى الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول بعيداً في هذه البطولة والتأهل إلى الدور القادم ” 16 من بطولة كوبا أمريكا ” ، هذا وتعتبر البطولة من أبرز البطولات العالمية ، حيث تضم العديد من المنتخبات القوية مثل البرازيل والارجنتين وكولمبيا ، والعديد من المنتخبات الأخري ، هذا وتشارك قطر واليابان في البطولة .

بطاقة مباراة أوروجواي وتشيلي

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة أوروجواي × تشيلي قناة بي سبورت إن ماكس HD3 . 2:00 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

1:00 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الناقة لمباراة أوروجواي وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا



تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX من اجل متابعة كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تقام البرازيل ، حيث ستقوم القناة بتغطية كافة أحداث المباراة ،ويتم تغطية المباراة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة ، ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلي :-