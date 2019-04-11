“التقط الآن” تردد قناة دعوة الفضائية الجديد 2019 daawah-tv على النايل سات الناقلة لمسلسل أرطغرل 143 الموسم الخامس

نقدم إلى كل زوار موقعنا الكرام تردد قناة دعوة 2019 الفضائية التي تقوم بعرض وتقديم جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، حيث يبحث الجميع عن تردد هذه القناة الفضائية التي يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من أجل متابعة أحداث المسلسل مترجمة للعربية، وذلك لأن قناة تي آر تي التركية التي تملك حق البث الحصري لحلقات الموسم الخامس تقوم بعرض الحلقات بدون ترجمة للغة العربية، أما قناة دعوة فتقوم بعرض الحلقات مترجمة للغة العربية.

قيامة أرطغرل الموسم الخامس

مسلسل أرطغرل أحد أفضل المسلسلات التاريخية في العالم، وقد أثبت هذا العمل الدرامي التاريخي أن نجاح المسلسلات التركية لا يقتصر على المسلسلات الرومانسية وقصص الحب فقط، بل أثبت هذا المسلسل نجاح الدراما التركية في المجال التاريخي أيضا، وتدور أحداث هذا المسلسل حول سرد السيرة الذاتية للغازي التركي الكبير أرطغرل، ووقوف هذا الغازي أمام الصلبيين والمغول وتوحيده للقبائل التركية من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي وحمايته.

تردد قناة دعوة 2019

أصبحت قناة دعوة الفضائية في الأشهر الأخيرة من أكثر القنوات مشاهدة في جميع بلدان الوطن العربي، ومع اقتراب عرض الحلقة 143 من المسلسل والتي ستذاع الليلة الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء يبحث الجميع عن التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية، ونقدم لكم الآن تردد قناة دعوة الفضائية على القمر المصري نايل سات:

القمر: نايل سات

التردد: 12687.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

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