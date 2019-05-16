تردد قناة روتانا خليجية rotana khalejia على الأقمار نايل سات و”عرب سات” HD

تردد قناة روتانا خليجية، rotana هي واحدة من المحطات التلفزيونية التي تعد وجهة الترفيه للجمهور السعودي بشكل خاص والخليجي. أنتهجت القناة في السنوات الأخيرة في إستضافة شخصيات إجتماعية ودينية في أستديوهاتها. وغالباً ما تشكل تصريحاتهم غير المسبوقة مادة جدلية.
روتانا خليجية
كانت بداية الإنطلاق لمجموعة روتانا في 2005 وكان مجالها منفرد في إذاعة الأغاني وبث الكليبات الغنائية كقناة موسيقية. ثم شهدت تحولاً متمثل في عرض المسلسلات والبرامج الإجتماعية والدينية وغيرها . والآن تضم مجموعة روتانا باقة من القنوات والتي تضم خمس قنوات المخصصة للموسيقى والسينما والدراما والأفلام، ومقر القناة الرئيسي في دبي ويملك المحطة أساساً الأمير السعودي الوليد بن طلال. وسنضيف ترددات خليجية على الأقمار الإصطناعية النايل سات و”عرب سات بجودة HD”
تردد قناة روتانا خليجية rotana khalejia على نايل سات و”عرب سات 2019
|القمر
|التردد، القطبية
|معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ
|إسم القناة
|نايل سات
|11296 – أفقي
|27500 – 3/4
|روتانا خليجية
|عرب سات
|11843 – أفقي
|27500 – 3/4
|روتانا خليجية
|عرب سات، HD
|10890 – أفقي
|27500 – 3/4
|روتانا خليجية
أبرز برامج قناة روتانا خليجية الرمضانية
برامج رمضان 2019.
- الليوان، يستضيف هذا البرنامج شخصيات معروفة في الأوساط الإجتماعية في السعودية، للتحاور في مسائل قد تبدو مثيرة في بعض الأحيان. ويقدمه المذيع عبدالله المديفر.
- رادار طارئ: يستضيف عبره المذيع طارق الحربي نجوم الفن والإعلام، كما يرصد أخطاء الأعمال الفنية في إطار كوميدي.
- نفوس مطمئنة يعني بالتحدث عن الأمراض النفسية والمشاكل داخل الأسرة ومحاولة تمرير حلولاً لمعلاجتها بواسطة مقدم البرنامج وهو الدكتور طارق الحبيب.
- ياهلا 2030، يناقش أبرز القضايا ذات الإهتمام لدى المجتمع،كما ينصب محور البرنامج في سياق رؤية 2030 الذي يسعى لتحقيقها ولي العهد السعودي حيث سيناقشها الإعلاميان مفرح الشقيقي وجمال المعيقل،والذي يشمل للضيوف لإستضافة للتحاور حولها بشكل بناء.
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سُفرة وسَفرة، يتم تقديم وصفات لأشهى طعام الإفطار والسحور، كما يتم تزويد المشاهدين بنصائح التي تفيد الصائمين في رمضان.
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