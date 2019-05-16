تردد قناة روتانا خليجية rotana khalejia على الأقمار نايل سات و”عرب سات” HD

تردد قناة روتانا خليجية، rotana هي واحدة من المحطات التلفزيونية التي تعد وجهة الترفيه للجمهور السعودي بشكل خاص والخليجي. أنتهجت القناة في السنوات الأخيرة في إستضافة شخصيات إجتماعية ودينية في أستديوهاتها. وغالباً ما تشكل تصريحاتهم غير المسبوقة مادة جدلية.

روتانا خليجية

كانت بداية الإنطلاق لمجموعة روتانا في 2005 وكان مجالها منفرد في إذاعة الأغاني وبث الكليبات الغنائية كقناة موسيقية. ثم شهدت تحولاً متمثل في عرض المسلسلات والبرامج الإجتماعية والدينية وغيرها . والآن تضم مجموعة روتانا باقة من القنوات والتي تضم خمس قنوات المخصصة للموسيقى والسينما والدراما والأفلام، ومقر القناة الرئيسي في دبي ويملك المحطة أساساً الأمير السعودي الوليد بن طلال. وسنضيف ترددات خليجية على الأقمار الإصطناعية النايل سات و”عرب سات بجودة HD”

تردد قناة روتانا خليجية rotana khalejia على نايل سات و”عرب سات 2019

القمر التردد، القطبية معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ إسم القناة نايل سات 11296 – أفقي 27500 – 3/4 روتانا خليجية عرب سات 11843 – أفقي 27500 – 3/4 روتانا خليجية عرب سات، HD 10890 – أفقي 27500 – 3/4 روتانا خليجية

أبرز برامج قناة روتانا خليجية الرمضانية

برامج رمضان 2019.