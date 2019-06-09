“ترقد بالمستشفى منذ شهر” هيفاء وهبي تطلب الدعاء من جمهورها ومدير أعمالها “ارحموها بقى” وحقيقة إصابتها بالسرطان

وفق جريدة الوطن نقلاً عن مصادر مقربة من الفنانة هيفاء وهبي، أكدت تلك المصادر أن وهبي ترقد بالمستشفى منذ شهر تقريباً، وتقع المستشفى التي تعالج فيها هيفاء وهبي ببيروت في شارع “الحمرا”، وحول حالتها الصحية، فقد أشارت مصادر مقربة أنها تعاني ارتفاع شديد في درجات الحرارة وليس هناك سبب واضح لذلك، ولكن الأطباء يرجحون أن تكون أصيبت بالتهاب فيروسي كبدي، إلا أن حالتها تتحسن.

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

ومنذ خمسة أيام تقريباً خرجت الفنانة هيفاء وهبي معتذرة عن غيابها عن جمهورها بعد وعكتها الصحية الأخيرة، طالبة من جمهورها الدعاء وعدم نسيانها في الصلوات، واختتمت تدوينة لها عبر تويتر قائلة “الحمد لله على كل شئ”، وتلقت هيفاء وهبي تعليقات كثيرة من أصدقائها ومحبيها طالبين من الله لها الشفاء العاجل وعودتها إلى أعمالها الفنية مرة أخرى.

ونظراً لعدم الإفصاح إلى الآن عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هيفاء وهبي، تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بإصابتها بالسرطان، الأمر الذي جعل مدير أعمالها الملحن محمد وزيري يخرج منفعلاً في تدوينة له، وينفي إصابة هيفاء وهبي بالسرطان، قائلاً “بعيد الشر عليها”، واختتم تدوينته قائلاً “ارحموها بقى”.