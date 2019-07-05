تشكل الحكومة غرف عمليات قبل ارتفاع أسعار الوقود | 2019

قبل الزيادة الوشيكة في ارتفاع أسعار الوقود، أصدرت الحكومة المصرية تعليماتها بفتح غرفة عمليات “للتدابير الاقتصادية” غير المفصلة في كل محافظة على مستوى البلاد وفقًا لبيان صادر عن وزارة التنمية المحلية في وقت مبكر من يوم الخميس.

في الساعات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تعلن وزارة البترول عن أسعار البنزين الجديدة 2019 لأوكتان البنزين 95 وفقًا لآلية التسعير الأوتوماتيكي التي تمت الموافقة عليها في يناير وأيضاً، سيتم الإعلان عن الدعم النهائي خفض البنزين 92 و 80.

تشكل الحكومة غرف عمليات قبل ارتفاع أسعار الوقود

وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العامة للبترول في يونيو، فإن إنتاج البنزين والديزل يكلف الدولة ما يصل إلى 8.5 جنيه لكل لتر خلال العام الحالي وليس 11 جنيهًا مصريًا أو 15 جنيهًا مصريًا وتكلفة إنتاج الوقود في الدولة متغيرة وغير ثابتة من حيث صلتها بأسعار السوق العالمية.

وفقًا لبيان سابق صادر عن وزارة البترول، فإن الزيادة الجديدة في ارتفاع أسعار الوقود لن تتجاوز الحد الأقصى البالغ حوالي 20 في المائة، خاصة بعد انخفاض أسعار الوقود العالمية وسعر صرف العملة المصرية مقابل جدول الدولار الأمريكي.

وكشفت ميزانية مصر للعام المالي الحالي 2019/2020 عن تخفيض دعم الوقود إلى 52.96 مليار جنيه، انخفاضًا من 89.07 مليار جنيه في 2018/2019 وشرعت مصر في تنفيذ برنامج جريء للإصلاح الاقتصادي تضمن فرض ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وخفض دعم الطاقة، بهدف تقليص العجز في الميزانية.

منذ عام 2014، التزمت الدولة برفع دعم الطاقة تدريجياً على مدار خمس سنوات. طرحت مناقصة قانونية في نوفمبر 2016 قبل أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF).

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