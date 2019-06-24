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تعرف على .. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على .. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع
الأسمنت

نقدم لك اليوم من خلال موقع كبمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت ، الموجودة اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 ، من مختلف الشركات والمصانع الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأسمنت يختلف حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له، هذا بالإضافة إلى وجود اختلافات في السعر من منطقة إلى أخرى.

أسعار الأسمنت في المصانع والشركات بمصر

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم الإثنين سعر الأسمنت يوم أمس الأحد
العربية للأسمنت المسلح 848 843
الشركة العربية للأسمنت النصر 815 815
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 808
أسمنت أسيوط المهندس 810 810
صناعات مواد البناء التعمير 810 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 835 835
أسمنت أسيك المنيا حورس 835 833
أسمنت النهضة الصخرة 793 793
أسمنت وادي النيل المصري 810 810
أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 805
لافارج للأسمنت المخصوص 805 805
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793
أسمنت العريش العسكري 810 810
أسمنت سيناء سيناء 800 793
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 810
السويس للأسمنت السويس 803 800
أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 810
أسمنت حلوان حلوان 815 810
أسمنت شورى شورى 810 810
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820
أسمنت السويدي السويدي 848 843
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800
مصر للأسمنت قنا المسلة 793 793

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

  • سعر طن أسمنت سيناء (النخيل) يبلغ 730 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت حلوان (الواحة) يبلغ 740 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم في مصر

  • سعر طن أسمنت أسيك المنيا، والمتعارف عليه باسم (أسيك سي وتر) 890 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت لافارج للأسمنت، والشهير باسم (قاهر البحار) 910 جنيًها.
  • سعر طن أسمنت السويس، والدارج في الأسواق المصرية باسم (السويس سي ووتر) 890 جنيهًا.
  • أما سعر طن أسمنت السويدي المقاوم يبلغ 900 جنيهًا.

أسعار الجبس في مصر اليوم الإثنين

  • سعر طن الجبس لدى شركة سيناء:
    أقل سعر 810 جنيهات.
    أعلى سعر 820 جنيهًا.
  • سعر طن جبس العامرية:
    يبلغ أقل سعر 830 جنيهًا.
    أعلى سعر 635 جنيهًا.
  • سعر طن جبس السويس:
    540 جنيهًا.
  • سعر طن جبس الدولية:
    يصل أقل سعر إلى 680 جنيهًا.
    في حين أن أعلى سعر يبلغ 700 جنيهًا.
  • سعر طن جبس المعمار:
    أقل سعر  660 جنيهًا.
    أعلى سعر 670 جنيهًا.
  • سعر طن جبس مصر سيناء:
    أقل سعر  610 جنيهات.
    ويبلغ أعلى سعر 620 جنيهًا.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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