تعرف على .. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

نقدم لك اليوم من خلال موقع كبمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت ، الموجودة اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 ، من مختلف الشركات والمصانع الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأسمنت يختلف حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له، هذا بالإضافة إلى وجود اختلافات في السعر من منطقة إلى أخرى.

أسعار الأسمنت في المصانع والشركات بمصر

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم الإثنين سعر الأسمنت يوم أمس الأحد العربية للأسمنت المسلح 848 843 الشركة العربية للأسمنت النصر 815 815 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 808 أسمنت أسيوط المهندس 810 810 صناعات مواد البناء التعمير 810 810 أسمنت أسك المنيا أسيك 835 835 أسمنت أسيك المنيا حورس 835 833 أسمنت النهضة الصخرة 793 793 أسمنت وادي النيل المصري 810 810 أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 805 لافارج للأسمنت المخصوص 805 805 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793 أسمنت العريش العسكري 810 810 أسمنت سيناء سيناء 800 793 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 810 السويس للأسمنت السويس 803 800 أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 810 أسمنت حلوان حلوان 815 810 أسمنت شورى شورى 810 810 مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 أسمنت السويدي السويدي 848 843 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 مصر للأسمنت قنا المسلة 793 793

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

سعر طن أسمنت سيناء (النخيل) يبلغ 730 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان (الواحة) يبلغ 740 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم في مصر

سعر طن أسمنت أسيك المنيا، والمتعارف عليه باسم (أسيك سي وتر) 890 جنيهًا.

سعر طن أسمنت لافارج للأسمنت، والشهير باسم (قاهر البحار) 910 جنيًها.

سعر طن أسمنت السويس، والدارج في الأسواق المصرية باسم (السويس سي ووتر) 890 جنيهًا.

أما سعر طن أسمنت السويدي المقاوم يبلغ 900 جنيهًا.

أسعار الجبس في مصر اليوم الإثنين