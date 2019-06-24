تعرف على .. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

نقدم لك اليوم من خلال موقع كبمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت ، الموجودة اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 ، من مختلف الشركات والمصانع الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأسمنت يختلف حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له، هذا بالإضافة إلى وجود اختلافات في السعر من منطقة إلى أخرى.
أسعار الأسمنت في المصانع والشركات بمصر
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم الإثنين
|سعر الأسمنت يوم أمس الأحد
|العربية للأسمنت
|المسلح
|848
|843
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|815
|815
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|808
|808
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|810
|810
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|810
|810
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|835
|835
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|835
|833
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|793
|793
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|810
|810
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|805
|805
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|805
|805
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|793
|793
|أسمنت العريش
|العسكري
|810
|810
|أسمنت سيناء
|سيناء
|800
|793
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|810
|810
|السويس للأسمنت
|السويس
|803
|800
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|815
|810
|أسمنت حلوان
|حلوان
|815
|810
|أسمنت شورى
|شورى
|810
|810
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|أسمنت السويدي
|السويدي
|848
|843
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|800
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|793
|793
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 24 يونيو 2019
- سعر طن أسمنت سيناء (النخيل) يبلغ 730 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت حلوان (الواحة) يبلغ 740 جنيهًا.
أسعار الأسمنت المقاوم في مصر
- سعر طن أسمنت أسيك المنيا، والمتعارف عليه باسم (أسيك سي وتر) 890 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت لافارج للأسمنت، والشهير باسم (قاهر البحار) 910 جنيًها.
- سعر طن أسمنت السويس، والدارج في الأسواق المصرية باسم (السويس سي ووتر) 890 جنيهًا.
- أما سعر طن أسمنت السويدي المقاوم يبلغ 900 جنيهًا.
أسعار الجبس في مصر اليوم الإثنين
- سعر طن الجبس لدى شركة سيناء:
أقل سعر 810 جنيهات.
أعلى سعر 820 جنيهًا.
- سعر طن جبس العامرية:
يبلغ أقل سعر 830 جنيهًا.
أعلى سعر 635 جنيهًا.
- سعر طن جبس السويس:
540 جنيهًا.
- سعر طن جبس الدولية:
يصل أقل سعر إلى 680 جنيهًا.
في حين أن أعلى سعر يبلغ 700 جنيهًا.
- سعر طن جبس المعمار:
أقل سعر 660 جنيهًا.
أعلى سعر 670 جنيهًا.
- سعر طن جبس مصر سيناء:
أقل سعر 610 جنيهات.
ويبلغ أعلى سعر 620 جنيهًا.
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