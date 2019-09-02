سعر الأسمنت اليوم
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تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في الشركات المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0

تواصل أسعار الأسمنت في الوقت الحالي حالة الهدوء والاستقرار في مختلف الأسواق المصرية ، فيبحث الكثير من الأشخاص بشكل مستمر عن مختلف وأجدد أسعار مواد البناء الموجودة في الأسواق والشركات المصرية ، ومن هنا نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على أدق الأسعار ، وهو ما نقدمه من خلال الجدول التالي لليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2019.



أسعار الأسمنت في الشركات المصرية

اسم الشركةمتوسط أسعار اليوم الإثنينأسعار أمس الأحدأسعار أول أمس السبت
الشركة العربية للأسمنت (المسلح)820 جنيه مصري820 جنيه مصري820 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت (النصر)800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
أسمنت أسيوط المهندس808 جنيه مصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري
صناعات مواد البناء التعمير808 جنيه مصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري
أسمنت أسك المنيا أسيك818 جنيه مصري818 جنيه مصري818 جنيه مصري
أسمنت أسيك المنيا حورس805 جنيه مصري805 جنيه مصري805 جنيه مصري
أسمنت النهضة الصخرة800 جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل المصري810 جنيه مصري810 جنيه مصري810 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل (وادي النيل)808 جنيه مصري810 جنيه مصري810 جنيه مصري
لافارج للأسمنت المخصوص805 جنيه مصري810 جنيه مصري805 جنيه مصري
أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري800 جنيه مصري
أسمنت العريش العسكري800 جنيه مصري805  جنيه مصري803  جنيه مصري
أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
الشركة القومية للأسمنت الفاخر805  جنيه مصري805 جنيه مصري805 جنيه مصري
السويس للأسمنت (السويس) 805 جنيه مصري 810 جنيه مصري 808 جنيه مصري
أسمنت بورتلاند طرة (طرة)818 جنيه مصري818 جنيه مصري818 جنيه مصري
أسمنت حلوان (حلوان)820 جنيه مصري825 جنيه مصري823 جنيه مصري
أسمنت شورى (شورى)800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
أسمنت مصر بني سويف825 جنيه مصري825 جنيه مصري825 جنيه مصري
أسمنت السويدي (السويدي)825 جنيه مصري825 جنيه مصري820 جنيه مصري
أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)800 جنيه مصري805 جنيه مصري803 جنيه مصري
مصر للأسمنت قنا المسلة800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف)810 جنيه مصري810 جنيه مصري810 جنيه مصري


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الشيماء عزيز خضير

    الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة.
    هواياتي: القراءة، الكروشيه

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