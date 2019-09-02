تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في الشركات المصرية

تواصل أسعار الأسمنت في الوقت الحالي حالة الهدوء والاستقرار في مختلف الأسواق المصرية ، فيبحث الكثير من الأشخاص بشكل مستمر عن مختلف وأجدد أسعار مواد البناء الموجودة في الأسواق والشركات المصرية ، ومن هنا نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على أدق الأسعار ، وهو ما نقدمه من خلال الجدول التالي لليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2019.







أسعار الأسمنت في الشركات المصرية

اسم الشركة متوسط أسعار اليوم الإثنين أسعار أمس الأحد أسعار أول أمس السبت الشركة العربية للأسمنت (المسلح) 820 جنيه مصري 820 جنيه مصري 820 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت (النصر) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت أسيوط المهندس 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري صناعات مواد البناء التعمير 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري أسمنت أسك المنيا أسيك 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري أسمنت أسيك المنيا حورس 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري أسمنت النهضة الصخرة 800 جنيه مصري 798 جنيه مصري 798 جنيه مصري أسمنت وادي النيل المصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري أسمنت وادي النيل (وادي النيل) 808 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنيه مصري 810 جنيه مصري 805 جنيه مصري أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت العريش العسكري 800 جنيه مصري 805 جنيه مصري 803 جنيه مصري أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري السويس للأسمنت (السويس) 805 جنيه مصري 810 جنيه مصري 808 جنيه مصري أسمنت بورتلاند طرة (طرة) 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري أسمنت حلوان (حلوان) 820 جنيه مصري 825 جنيه مصري 823 جنيه مصري أسمنت شورى (شورى) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت مصر بني سويف 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري أسمنت السويدي (السويدي) 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري 820 جنيه مصري أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي) 800 جنيه مصري 805 جنيه مصري 803 جنيه مصري مصر للأسمنت قنا المسلة 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف) 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري





