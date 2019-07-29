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تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية
الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2019 ، في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر ، ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أحدث وأدق أسعار الأسمنت  الموجودة في الأسواق المصرية اليوم.

​​​​​​​أسعار الأسمنت اليوم الإثنين في المصانع المصرية

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 830 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 833 جنيه.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • سعر طن أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  •  لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • أسمنت سيناء (سيناء): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • سعر طن السويس للأسمنت (السويس): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره): أقل سعر 805 جنيه، وأعلى سعر 805 جنيه، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • أسمنت حلوان (حلوان): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيه، ومتوسط السعر 830 جنيه.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف): أقل سعر 835 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 835 جنيه.
  • أسمنت السويدي (السويدي): أقل سعر 830 جنيه، وأعلى سعر 830 جنيه، ومتوسط السعر 830 جنيه.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي): أقل سعر 795 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 798 جنيه.
  • أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • أسمنت شورى (شورى): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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