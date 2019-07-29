تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2019 ، في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر ، ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في الأسواق المصرية اليوم.

​​​​​​​أسعار الأسمنت اليوم الإثنين في المصانع المصرية