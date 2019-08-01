تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث أسعار الأسمنت الموجودة في معظم الشركات والمصانع العاملة في مصر ، لذلك نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يعرض أدق اسعار المواد المختلفة ، والتي يأتي من بينها أسعار الأسمنت ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لك أسعار الأسمنت الموجودة في الأسواق المصرية لليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس لعام 2019.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في مصر
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
- أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
- شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيه.
- لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت سيناء: أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- السويس للأسمنت (السويس): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
- أسمنت حلوان: أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- أسمنت بني سويف : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت السويدي : أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت شورى : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
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