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تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد 28 – 7 – 2019 في الشركات والمصانع بمصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد 28 – 7 – 2019 في الشركات والمصانع بمصر
اسعار حديد التسليح

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات السوق الاقتصادي اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو 2019 ، وكانت قد شهدت مختلف مواد البناء من حديد وأسمنت وأسمنت أبيض حالة من الاستقرار المستمر على مدار عدة الأشهر الماضية ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج ، نحرص على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأحد في الشركات والمصانع المصرية

  • سعر طن شركة حديد عز:
    أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد بشاي:
    أقل سعر 11830 جنيها ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد العتال:
    أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد عطيه:
    أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان:
    أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المراكبي:
    أقل سعر 11740 جنيها ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المصريين:
    أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد الكومي:
    أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المعادي:
    أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد العشري :
    أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد الجيوشي:
    أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
    أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان للصلب :
    أقل سعر 11550 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن السيد عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني ، كان قد أعلن أن أسعار الحديد قد تراجعت إلى حالة الاستقرار والثبات إلى حد كبير ، وقد جاء ذلك بعد حالة من الارتفاع قد شهدتها أسعار الحديد في مصر خلال الفترة المنصرمة ، وقد ارتفعت أسعار الحديد في الماضي بسبب انتشار شائعات بوجود رسوم جديدة على الواردات المصرية.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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