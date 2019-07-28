تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد 28 – 7 – 2019 في الشركات والمصانع بمصر

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات السوق الاقتصادي اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو 2019 ، وكانت قد شهدت مختلف مواد البناء من حديد وأسمنت وأسمنت أبيض حالة من الاستقرار المستمر على مدار عدة الأشهر الماضية ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج ، نحرص على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأحد في الشركات والمصانع المصرية

سعر طن شركة حديد عز:

أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.

أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد بشاي:

أقل سعر 11830 جنيها ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

أقل سعر 11830 جنيها ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد العتال:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد عطيه:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد سرحان:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد المراكبي:

أقل سعر 11740 جنيها ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.

أقل سعر 11740 جنيها ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد المصريين:

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد الكومي:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد المعادي:

أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.

أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد العشري :

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد الجيوشي:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد مصر ستيل:

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن شركة حديد سرحان للصلب :

أقل سعر 11550 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن السيد عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني ، كان قد أعلن أن أسعار الحديد قد تراجعت إلى حالة الاستقرار والثبات إلى حد كبير ، وقد جاء ذلك بعد حالة من الارتفاع قد شهدتها أسعار الحديد في مصر خلال الفترة المنصرمة ، وقد ارتفعت أسعار الحديد في الماضي بسبب انتشار شائعات بوجود رسوم جديدة على الواردات المصرية.