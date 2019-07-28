تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد 28 – 7 – 2019 في الشركات والمصانع بمصر

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات السوق الاقتصادي اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو 2019 ، وكانت قد شهدت مختلف مواد البناء من حديد وأسمنت وأسمنت أبيض حالة من الاستقرار المستمر على مدار عدة الأشهر الماضية ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج ، نحرص على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.
أسعار الحديد اليوم الأحد في الشركات والمصانع المصرية
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيها ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيها ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري :
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب :
أقل سعر 11550 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
ومن الجدير بالذكر أن السيد عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني ، كان قد أعلن أن أسعار الحديد قد تراجعت إلى حالة الاستقرار والثبات إلى حد كبير ، وقد جاء ذلك بعد حالة من الارتفاع قد شهدتها أسعار الحديد في مصر خلال الفترة المنصرمة ، وقد ارتفعت أسعار الحديد في الماضي بسبب انتشار شائعات بوجود رسوم جديدة على الواردات المصرية.
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