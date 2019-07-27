تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 27 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

واصلت أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية حالة الاستقرار والهدوء التي تشهدها معظم مواد البناء مؤخرًا ، وكما اعتدنا من موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر ، وذلك لليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019.

ومن خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم مختلف أسعار الحديد التي قد شهدتها الشركات والمصانع اليوم ، ولكن قبل ذلك نوضح لكم أعلى وأدنى سعر لتداول الحديد في السوق المصر في مختلف الشركات :

أعلى سعر لطن الحديد تقدمه شركة حديد عز والذي يتراوح ما بين 11.880 جنيه مصري إلى 11.900 جنيه مصري.

أما فيما يتعلق بأقل سعر لتداول طن الحديد اليوم السبت فتقدمه شركة حديد المعادي بما يبلغ 11500 جنيه مصري.

أسعار طن الحديد اليوم السبت في مختلف الشركات المصرية