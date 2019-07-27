تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 27 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

واصلت أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية حالة الاستقرار والهدوء التي تشهدها معظم مواد البناء مؤخرًا ، وكما اعتدنا من موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر ، وذلك لليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019.
ومن خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم مختلف أسعار الحديد التي قد شهدتها الشركات والمصانع اليوم ، ولكن قبل ذلك نوضح لكم أعلى وأدنى سعر لتداول الحديد في السوق المصر في مختلف الشركات :
- أعلى سعر لطن الحديد تقدمه شركة حديد عز والذي يتراوح ما بين 11.880 جنيه مصري إلى 11.900 جنيه مصري.
- أما فيما يتعلق بأقل سعر لتداول طن الحديد اليوم السبت فتقدمه شركة حديد المعادي بما يبلغ 11500 جنيه مصري.
أسعار طن الحديد اليوم السبت في مختلف الشركات المصرية
- سعر طن شركة حديد عز : أقل سعر 11.890جنيه مصري ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه مصري، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي : أقل سعر 11740 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين : أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي : أقل سعر 11500 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري : أقل سعر 11600 جنيه مصري، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب : أقل سعر 11550 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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