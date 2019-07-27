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تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 27 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 27 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

واصلت أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية حالة الاستقرار والهدوء التي تشهدها معظم مواد البناء مؤخرًا ، وكما اعتدنا من موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تقرير يومي فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر ، وذلك لليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019.

ومن خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم مختلف أسعار الحديد التي قد شهدتها الشركات والمصانع اليوم ، ولكن قبل ذلك نوضح لكم أعلى وأدنى سعر لتداول الحديد في السوق المصر في مختلف الشركات :

  • أعلى سعر لطن الحديد تقدمه شركة حديد عز والذي يتراوح ما بين 11.880 جنيه مصري إلى 11.900 جنيه مصري.
  • أما فيما يتعلق بأقل سعر لتداول طن الحديد اليوم السبت فتقدمه شركة حديد المعادي بما يبلغ 11500 جنيه مصري.

أسعار طن الحديد اليوم السبت في مختلف الشركات المصرية

  • سعر طن شركة حديد عز : أقل سعر 11.890جنيه مصري ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه مصري، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المراكبي : أقل سعر 11740 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المصريين : أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد الكومي : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المعادي : أقل سعر 11500 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.​​​​
  • سعر طن شركة حديد العشري : أقل سعر 11600 جنيه مصري، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد الجيوشي : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد مصر ستيل : أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان للصلب : أقل سعر 11550 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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