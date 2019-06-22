تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

يذكر أن أسعار الحديد فى الأسواق المصرية كانت قد شهدت حالة كبيرة من الاستقرار هذا بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظًا يتراوح ما بين 180 جنيه للطن الواحد و 250 جنيه مصري في الطن، وقد أتى ذلك بعدما تم فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليكم تقرير مفصل يحتوى على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2019، وذلك بمختلف المصانع والشركات.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

ويذكر أنه بعد تراجع أسعار البيليت بشكل عالمي، أدى ذلك إلى انخفاض سعر الحديد بشكل يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه مصري في الطن الواحد، فقد وصل سعره إلى 410 دولارات للطن.

أما فيما يخص أسعار الأسمنت الأبيض فقد نجد أنه شهد ارتفاعًا قدره 200 جنيه مصري للطن الواحد فى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود إلى ما يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيه مصري فى الطن الواحد.

أسعار الحديد في مختلف الشركات والمصانع

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري شركة حديد عز 11890 12000 شركة حديد عز 11890 12000 شركة حديد المصريين 11780 11900 شركة حديد بشاي 11750 11850 شركة حديد العتال 11650 11750 شركة حديد عطية 11600 11700 شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 شركة حديد الجارحي 11650 11750 شركة حديد المعادي 11600 11700 شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 مصنع سرحان للصلب 11550 11650 مصنع قوطة للصلب 11550 11650 شركة حديد الجيوشي 11600 11650 شركة حديد المراكبي 11600 11650 شركة حديد العشري 11600 11700 شركة حديد الكوستيل 11500 11600 شركة حديد عياد 11550 11650 شركة حديد الكومي 11450 11550 شركة حديد حديدنا 11450 11550 شركة طنطا للصلب 11450 11550 شركة حديد بيانكو 11400 11500 شركة حديد عنتر 11450 11550

أسعار الأسمنت اليوم في مصر