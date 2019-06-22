تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

يذكر أن أسعار الحديد فى الأسواق المصرية كانت قد شهدت حالة كبيرة من الاستقرار هذا بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظًا يتراوح ما بين 180 جنيه للطن الواحد و 250 جنيه مصري في الطن، وقد أتى ذلك بعدما تم فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليكم تقرير مفصل يحتوى على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2019، وذلك بمختلف المصانع والشركات.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
ويذكر أنه بعد تراجع أسعار البيليت بشكل عالمي، أدى ذلك إلى انخفاض سعر الحديد بشكل يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه مصري في الطن الواحد، فقد وصل سعره إلى 410 دولارات للطن.
أما فيما يخص أسعار الأسمنت الأبيض فقد نجد أنه شهد ارتفاعًا قدره 200 جنيه مصري للطن الواحد فى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود إلى ما يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيه مصري فى الطن الواحد.
أسعار الحديد في مختلف الشركات والمصانع
|اسم الشركة
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|شركة حديد المصريين
|11780
|11900
|شركة حديد بشاي
|11750
|11850
|شركة حديد العتال
|11650
|11750
|شركة حديد عطية
|11600
|11700
|شركة حديد مصر ستيل
|11575
|11700
|شركة حديد الجارحي
|11650
|11750
|شركة حديد المعادي
|11600
|11700
|شركة حديد السويس للصلب
|11600
|11700
|مصنع سرحان للصلب
|11550
|11650
|مصنع قوطة للصلب
|11550
|11650
|شركة حديد الجيوشي
|11600
|11650
|شركة حديد المراكبي
|11600
|11650
|شركة حديد العشري
|11600
|11700
|شركة حديد الكوستيل
|11500
|11600
|شركة حديد عياد
|11550
|11650
|شركة حديد الكومي
|11450
|11550
|شركة حديد حديدنا
|11450
|11550
|شركة طنطا للصلب
|11450
|11550
|شركة حديد بيانكو
|11400
|11500
|شركة حديد عنتر
|11450
|11550
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
|اسم الشركة
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم السبت
|سعر الأسمنت أمس
|العربية للأسمنت
|843
|830
|الشركة العربية للأسمنت
|815
|810
|الشركة العربية للأسمنت
|808
|805
|أسمنت أسيوط
|810
|808
|صناعات مواد البناء
|810
|808
|أسمنت أسك المنيا
|835
|833
|أسمنت أسيك المنيا
|833
|830
|أسمنت النهضة
|793
|793
|أسمنت وادي النيل
|810
|810
|أسمنت وادي النيل
|805
|805
|لافارج للأسمنت
|805
|805
|أسمنت ميدكو أسوان
|793
|793
|أسمنت العريش
|810
|810
|أسمنت سيناء
|793
|790
|الشركة القومية للأسمنت
|810
|808
|السويس للأسمنت
|800
|800
|أسمنت بورتلاند طرة
|810
|810
|أسمنت حلوان
|810
|810
|أسمنت شورى
|810
|808
|مصر بني سويف
|820
|818
|أسمنت السويدي
|843
|830
|أسمنت جنوب الوادي
|800
|800
|مصر للأسمنت قنا
|793
|793
التعليقات