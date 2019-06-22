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تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يونيو 2019 بجميع الشركات والمصانع
سعر الحديد اليوم

يذكر أن أسعار الحديد فى الأسواق المصرية كانت قد شهدت حالة كبيرة من الاستقرار هذا بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظًا يتراوح ما بين 180 جنيه للطن الواحد و 250 جنيه مصري في الطن، وقد أتى ذلك بعدما تم فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليكم تقرير مفصل يحتوى على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق  22 من شهر يونيو 2019، وذلك بمختلف المصانع والشركات.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

ويذكر أنه بعد تراجع أسعار البيليت بشكل عالمي، أدى ذلك إلى انخفاض سعر الحديد بشكل يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه مصري في الطن الواحد، فقد وصل سعره إلى 410 دولارات للطن.

أما فيما يخص أسعار الأسمنت الأبيض فقد نجد أنه شهد ارتفاعًا قدره 200 جنيه مصري للطن الواحد فى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود إلى ما يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيه مصري فى الطن الواحد.

أسعار الحديد في مختلف الشركات والمصانع

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري
شركة حديد عز 11890 12000
شركة حديد عز 11890 12000
شركة حديد المصريين 11780 11900
شركة حديد بشاي 11750 11850
شركة حديد العتال 11650 11750
شركة حديد عطية 11600 11700
شركة حديد مصر ستيل 11575 11700
شركة حديد الجارحي 11650 11750
 شركة حديد المعادي 11600 11700
شركة حديد السويس للصلب 11600 11700
مصنع سرحان للصلب 11550 11650
مصنع قوطة للصلب 11550 11650
شركة حديد الجيوشي 11600 11650
شركة حديد المراكبي 11600 11650
شركة حديد العشري 11600 11700
شركة حديد الكوستيل 11500 11600
شركة حديد عياد 11550 11650
شركة حديد الكومي 11450 11550
شركة حديد حديدنا 11450 11550
شركة طنطا للصلب 11450 11550
شركة حديد بيانكو 11400 11500
شركة حديد عنتر 11450 11550

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

اسم الشركة متوسط أسعار الأسمنت اليوم السبت سعر الأسمنت أمس
العربية للأسمنت 843 830
الشركة العربية للأسمنت 815 810
الشركة العربية للأسمنت 808 805
أسمنت أسيوط 810 808
صناعات مواد البناء 810 808
أسمنت أسك المنيا 835 833
أسمنت أسيك المنيا 833 830
أسمنت النهضة 793 793
أسمنت وادي النيل 810 810
أسمنت وادي النيل 805 805
لافارج للأسمنت 805 805
أسمنت ميدكو أسوان 793 793
أسمنت العريش 810 810
أسمنت سيناء 793 790
الشركة القومية للأسمنت 810 808
السويس للأسمنت 800 800
أسمنت بورتلاند طرة 810 810
أسمنت حلوان 810 810
أسمنت شورى 810 808
مصر بني سويف 820 818
أسمنت السويدي 843 830
أسمنت جنوب الوادي 800 800
مصر للأسمنت قنا 793 793

 

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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