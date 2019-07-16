تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يوليو لعام 2019، ويذكر أن لأسعار الحديد والأسمنت أهمية خاصة بين الملايين من الأشخاصن فيقوم الكثيرون بالبحث عن أدق وأحدث الأخبار المتعلقة بأسعار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الحديد والأسمنت قد تختلف بشكل طفيف ما بين مكان وآخر، ويتعلق ذلك بأسعار النقل والاختلاف بينها، إذا كانت عملية النقل تتم لمحافظات الوجه البحري أو لمحافظات الوجه القبلي.

اسم الشركة أقل سعر أعلى سعر أسعار حديد مصر ستيل 11600 جنيه مصري 11650 جنيه مصري أسعار حديد مصر الكومي 11600 جنيه مصري 11600 جنيه مصري أسعار حديد عطيه 11800 جنيه مصري 11800 جنيه مصري أسعار حديد عز 11880 جنيه مصري 11900 جنيه مصري أسعار حديد بشاي 11830 جنيه مصري 11850 جنيه مصري أسعار حديد المعادي 11500 جنيه مصري 11550 جنيه مصري أسعار حديد المصريين 11800 جنيه مصري 11800 جنيه مصري أسعار حديد المراكبي 11740 جنيه مصري 11750 جنيه مصري أسعار حديد العشري 11600 جنيه مصري 11650 جنيه مصري أسعار حديد العتال 11800 جنيه مصري 11850 جنيه مصري أسعار حديد الجيوشي 11600 جنيه مصري 11650 جنيه مصري

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019