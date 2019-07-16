تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يوليو لعام 2019، ويذكر أن لأسعار الحديد والأسمنت أهمية خاصة بين الملايين من الأشخاصن فيقوم الكثيرون بالبحث عن أدق وأحدث الأخبار المتعلقة بأسعار مواد البناء.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية
كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الحديد والأسمنت قد تختلف بشكل طفيف ما بين مكان وآخر، ويتعلق ذلك بأسعار النقل والاختلاف بينها، إذا كانت عملية النقل تتم لمحافظات الوجه البحري أو لمحافظات الوجه القبلي.
|اسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|أسعار حديد مصر ستيل
|11600 جنيه مصري
|11650 جنيه مصري
|أسعار حديد مصر الكومي
|11600 جنيه مصري
|11600 جنيه مصري
|أسعار حديد عطيه
|11800 جنيه مصري
|11800 جنيه مصري
|أسعار حديد عز
|11880 جنيه مصري
|11900 جنيه مصري
|أسعار حديد بشاي
|11830 جنيه مصري
|11850 جنيه مصري
|أسعار حديد المعادي
|11500 جنيه مصري
|11550 جنيه مصري
|أسعار حديد المصريين
|11800 جنيه مصري
|11800 جنيه مصري
|أسعار حديد المراكبي
|11740 جنيه مصري
|11750 جنيه مصري
|أسعار حديد العشري
|11600 جنيه مصري
|11650 جنيه مصري
|أسعار حديد العتال
|11800 جنيه مصري
|11850 جنيه مصري
|أسعار حديد الجيوشي
|11600 جنيه مصري
|11650 جنيه مصري
أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلي سعر
|سعر أسمنت المسلح
|835 جنيه مصري
|840 جنيه مصري
|سعر أسمنت النصر
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|أسمنت أسيك المنيا
|830 جنيه مصري
|835 جنيه مصري
|أسمنت النهضة “الصخرة”
|790 جنيه مصري
|795 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل
|805 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|لافارج للأسمنت المخصوص
|805 جنيه مصري
|805 جنية مصري
|أسمنت ميدكوم اسوان
|790 جنيه مصري
|795 جنيه مصري
|أسمنت سيناء
|790 جنيه مصري
|790 جنيه مصري
|أسمنت السويس
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت بورتلاند طرة
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|أسمنت حلوان
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|مصر بني سويف
|815 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|اسمنت السويدي
|835 جنيه مصري
|840 جنيه مصري
|جنوب الوادي
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|اسمنت المسله
|790 جنيه مصري
|795 جنيه مصري
|أسمنت العريش العسكري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
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