تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 – 6 – 2019 في المصانع والشركات

يذكر أن صناعة الحديد و الصلب داخل جمهورية مصر العربية كانت قد بدأت في فترة الأربعينات عن طريق مجموعة من الشركات الخاصة، والتي كانت تهدف إلى القيام باستغلال الخردة الباقية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وكان يتم ذلك من خلال صهر الخردة داخل مجموعة من الأفران التي كانت تعمل في ذلك الوقت باستخدام الوقود السائل، وفي تلك الوقت كان يتم وضع الحديد المنصهر في قوالب، وتحويلها إلى حديد تسليح، وكان أول من بدأ ذلك كل من شركات الدلتا و الأهلية و النحاس، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاهتمام كبير بالحديد وصناعته في الأسواق المصرية، ونقدم لك أحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت لليوم الخميس 27 يونيو 2019.
أسعار الحديد اليوم الخميس
|اسم الشركة
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|11450
|11550
|11700
أسعار الأسمنت اليوم الخميس
أما فيما يخص أسعار الأسمنت فنجد أنها قد شهدت حالة من الاستقرار الملاحظ كما في الجدول التالي:
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|850
|853
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|825
|820
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|808
|805
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|813
|810
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|813
|810
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|840
|835
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|840
|835
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|798
|793
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|810
|810
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|810
|805
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|810
|805
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|798
|793
|أسمنت العريش
|العسكري
|810
|808
|أسمنت سيناء
|سيناء
|800
|798
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|813
|810
|السويس للأسمنت
|السويس
|813
|815
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|818
|820
|أسمنت حلوان
|حلوان
|818
|820
|أسمنت شورى
|شورى
|813
|810
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|أسمنت السويدي
|السويدي
|850
|853
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|798
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|798
|793
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