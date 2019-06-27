تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 – 6 – 2019 في المصانع والشركات

يذكر أن صناعة الحديد و الصلب داخل جمهورية مصر العربية كانت قد بدأت في فترة الأربعينات عن طريق مجموعة من الشركات الخاصة، والتي كانت تهدف إلى القيام باستغلال الخردة الباقية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وكان يتم ذلك من خلال صهر الخردة داخل مجموعة من الأفران التي كانت تعمل في ذلك الوقت باستخدام الوقود السائل، وفي تلك الوقت كان يتم وضع الحديد المنصهر في قوالب، وتحويلها إلى حديد تسليح، وكان أول من بدأ ذلك كل من شركات الدلتا و الأهلية و النحاس، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاهتمام كبير بالحديد وصناعته في الأسواق المصرية، ونقدم لك أحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت لليوم الخميس 27 يونيو 2019.

أسعار الحديد اليوم الخميس

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أما فيما يخص أسعار الأسمنت فنجد أنها قد شهدت حالة من الاستقرار الملاحظ كما في الجدول التالي: