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تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 – 6 – 2019 في المصانع والشركات

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 – 6 – 2019 في المصانع والشركات
اسعار الحديد و الاسمنت

يذكر أن صناعة الحديد و الصلب داخل جمهورية مصر العربية كانت قد بدأت في فترة الأربعينات عن طريق مجموعة من الشركات الخاصة، والتي كانت تهدف إلى القيام باستغلال الخردة الباقية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وكان يتم ذلك من خلال صهر الخردة داخل مجموعة من الأفران التي كانت تعمل في ذلك الوقت باستخدام الوقود السائل، وفي تلك الوقت كان يتم وضع الحديد المنصهر في قوالب، وتحويلها إلى حديد تسليح، وكان أول من بدأ ذلك كل من شركات الدلتا و الأهلية و النحاس، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاهتمام كبير بالحديد وصناعته في الأسواق المصرية، ونقدم لك أحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت لليوم الخميس 27 يونيو 2019.

أسعار الحديد اليوم الخميس

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أما فيما يخص أسعار الأسمنت فنجد أنها قد شهدت حالة من الاستقرار الملاحظ كما في الجدول التالي:

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس
العربية للأسمنت المسلح 850 853
الشركة العربية للأسمنت النصر 825 820
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 805
أسمنت أسيوط المهندس 813 810
صناعات مواد البناء التعمير 813 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 840 835
أسمنت أسيك المنيا حورس 840 835
أسمنت النهضة الصخرة 798 793
أسمنت وادي النيل المصري 810 810
أسمنت وادي النيل وادي النيل 810 805
لافارج للأسمنت المخصوص 810 805
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 793
أسمنت العريش العسكري 810 808
أسمنت سيناء سيناء 800 798
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 810
السويس للأسمنت السويس 813 815
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 820
أسمنت حلوان حلوان 818 820
أسمنت شورى شورى 813 810
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820
أسمنت السويدي السويدي 850 853
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 798
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 793

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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