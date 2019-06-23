تعرف على .. أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة

سادت حالة من الاختلاف على تعاملات البنوك سواء الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو لعام 2019، وذلك في بداية التعاملات المصرفية للأسبوع الحالي، بشأن أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصرى، وبالأخص سعر الدولار الأمريكي ونجد أن الأسعار قد سجلت اختلاف عن سعر إغلاق التعاملات المصرفية في ختام الأسبوع الماضي.

سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية

واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تقرير مفصل فيما يتعلق بأسعار الدولار الأمريكي في الأسواق المصرفية مقابل الجنيه المصري، بشأن تعاملات أول أيام الأسبوع، فنجد أن سعر الدولار الأمريكي كان قد شهد حالة من الانخفاض أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو لعام 2019، إذا قمنا بمقارنة سعره الحالي أمام سعر الإغلاق الذى قد سجله الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، والذي قد بلغ سعره 16.65 جنيه مصري في حالة الشراء، وبلغ سعر الدولار الأمريكي 17.75 جنيه مصري في حالة البيع، وذلك تبعًا لأحدث البيانات التي جاءت من قبل البنك الأهلي المصري.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قام بإصدار قرار بالقيام بإلغاء القرار السابق والذي قد تعلق بتحديد الحد الأقصى للسحب بالدولار ، كما تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي قد تم إلغاؤه كان قد أصدر مؤخرًا في عام 2012 من قبل البنك المركز من أجل الحفاظ على سيولة الدولار الموجودة في البنوك.

سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد