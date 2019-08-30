تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث وأدق أسعار تداول العملة الأمريكية في مختلف البنوك المصرية ، وذلك لما يمثله الدولار الأمريكي من أهمية بالغة على مستوى السوق الاقتصادي الدولي ، ونقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج أدق أسعار تداول الدولار الأمريكي وذلك لليوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس في البنوك​​​​​​​ المصرية

البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه مصري للشراء.

16.611 جنيه مصري للبيع.