تعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 4 أبريل 2020

يعتبر سعر الدولار في مصر واحد من أكثر الكلمات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث بكافة أنواعها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يبحث المصريين بشكل يومي عن أسعار الدولار والتي في تغير دائم من فترة إلى أخرى بسبب ما يشهده العالم من أزمات في الفترة الأخيرة، حيث أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل واضح على كل شيء في العالم.

وشهد سعر الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في الأسعار وكبير جدا في ظل تحسن الاقتصاد المصري بشكل واضح وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف داخل جمهورية مصر العربية مع تحسن الاقتصاد ساهم ذلك بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار من 18 جنيها إلى حوالي 15 جنيها بعدما كاد يقترب من الوصول إلى 20 جنيها للدولار الواحد، ألا أن انتشار فيروس كورونا في العالم وإعلان وجود بعض الإصابات في مصر ساهم في ارتفاع سعره بعض الشيء من جديد خلال الفترة الماضية، ومن خلال ذلك المقال سنتعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم.

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس

ومن خلال الجدول الآتي يمكنكم التعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس في كافة البنوك والأسواق المالية المختلفة:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,73 جم البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 15,687 جم 15,8176 جم منذ 23 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,72 جم 15,8 جم منذ يومين بنك مصر 15,68 جم 15,78 جم منذ إسبوعين كريدي أجريكول 15,7 جم 15,8 جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين المصرف المتحد 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ شهر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - 15,73 جم 15,83 جم منذ 3 ساعات بنك مصر إيران للتنمية 15,71 جم 15,81 جم منذ يوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB - 15,7 جم 15,8 جم منذ 4 ساعات البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين البنك المصري الخليجي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين

وكما هو موضح في الجدول فقد شهدت أسعار الدولار في مصر خلال الفترة الماضية استقرارا واضحا في الأسعار عما كانت عليه أمس الأربعاء، حيث استقر السعر داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري على 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.