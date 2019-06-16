تعرف على .. أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في مصر بعد انخفاضه أمس

يبحث الكثير من المصريين سواء من خلال المواقع الإلكترونية، أو من خلال الصحف الورقية عن أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في مصر، وذلك رغبة منهم في معرفة أدق الأسعار وأحدثها داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

ويقوم الكثير من أبناء العالم العربي بوجه عام، ومن أبناء مصر بوجه خاص بالحرص على اقتناء وشراء الذهب، فمنهم من يحرص على ارتدائه كشكل من أشكال الزينة الفاخرة، وآخرون للتباهي، بينما يقوم البعض بإدخار أمواله في هيئة مصوغات ذهبية، وذلك من أجل العمل على الحفاظ على الأموال الخاصة بهم من حالة التضخم المالي، التي تحدث في الوقت الحالي بالسوق المصري، هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية “الجنيه” داخل مصر، فيحرص هؤلاء الأشخاص على تجميد أموالهم في أشكال الذهب المختلفة، وذلك خوفًا من خسارة أموالهم ، ورغبةً في الحفاظ عليها في المستقبل.

ولا يرتبط الذهب بكونه زينة أو إدخار فقط، بل تقوم الكثير من الأسر المصرية بشراء الذهب في الكثير من المناسبات المختلفة، أو تقوم الأسر بمهاداة بعضها البعض بالمصوغات الذهبية، كما يزيد الإقبال على شراء الذهب من عيار “21” في القرى بشكل خاص، وكذلك كل من محافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، بينما يزداد الإقبال على الذهب من عيار “18” في كل من نطاق القاهرة الكبرى، وكذلك محافظة الإسكندرية.

واليوم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بعرض آخر المستجدات فيما يخص أسعار جرامات الذهب في الأسواق المصرية، وكذلك أسعار العيارات المختلفة للذهب، فنقدم لك سعر كل من عيار 18، عيار 21، وعيار 24، هذا بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر أوقية الذهب.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بمصر