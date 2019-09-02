سعر الذهب اليوم
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تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0

مع الاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب ليس على مستوى أسواق الصاغة المصرية فقط ، ولكن على مستوى السوق الاقتصادي العالمي أيضًا ، يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة التغيرات المختلفة التي تطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس الأحد كانت قد شهدت حالة من الارتفاع ، ومن المتوقع أن تستمر حالة الارتفاع تلك حتى نهاية الشهر الجاري ، حسب ما صرح به خبراء الاقتصاد ، ومن هنا نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف أسعار الذهب الموجودة ، وهو ما نقدمه عن طريق الجداول التالية لليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام802 إلى 805 جنيه مصري
عيار 22 جرام735 إلى 738 جنيه مصري
عيار 21 جرام702 إلى 704 جنيه مصري
عيار 18 جرام602 إلى 603 جنيه مصري
عيار 14 جرام468 إلى 469 جنيه مصري
عيار 12 جرام401 إلى 402 جنيه مصري
الاونصة جرام24,951 إلى 25,022 جنيه مصري
الجنيه الذهب جرام5,616 إلى 5,632 جنيه مصري
كيلو الذهب جرام802,286 إلى 804,571 جنيه مصري

 



متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 جرام806.92 جنيه$ 48.89
سعر الذهب عيار 22 جرام739.68 جنيه$ 44.82
اسعار الذهب عيار 21 جرام706.07 جنيه$ 42.78
اسعار الذهب عيار 18 جرام605.20 جنيه$ 36.67
سعر الذهب عيار 14 جرام470.71 جنيه$ 28.52
سعر الذهب عيار 12 جرام403.46 جنيه$ 24.45
سعر الذهب عيار 9 جرام302.60 جنيه$ 18.34
أسعار أوقية الذهب25,095 جنيه$ 1,521
أسعار جنيه الذهب5,649 جنيه$ 342.27
أسعار كيلو الذهب806,921 جنيه$ 48,894

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
السبت – 31 أغسطس806.92 جنيه706.07 جنيه605.20 جنيه470.71 جنيه403.46 جنيه
الجمعة – 30 أغسطس809.20 جنيه708.07 جنيه606.91 جنيه472.04 جنيه404.60 جنيه
الخميس – 29 أغسطس813.06 جنيه711.45 جنيه609.81 جنيه474.29 جنيه406.53 جنيه
الأربعاء – 28 أغسطس819.68 جنيه717.24 جنيه614.77 جنيه478.15 جنيه409.84 جنيه
الثلاثاء – 27 أغسطس821.38 جنيه718.72 جنيه616.04 جنيه479.14 جنيه410.69 جنيه
الإثنين – 26 أغسطس812.29 جنيه710.77 جنيه609.22 جنيه473.84 جنيه406.14 جنيه
الأحد – 25 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
السبت – 24 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
الجمعة – 23 أغسطس813.85 جنيه712.14 جنيه610.40 جنيه474.75 جنيه406.93 جنيه
الخميس – 22 أغسطس799.04 جنيه699.18 جنيه599.29 جنيه466.11 جنيه399.52 جنيه


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الشيماء عزيز خضير

    الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة.
    هواياتي: القراءة، الكروشيه

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