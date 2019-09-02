تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

مع الاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب ليس على مستوى أسواق الصاغة المصرية فقط ، ولكن على مستوى السوق الاقتصادي العالمي أيضًا ، يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة التغيرات المختلفة التي تطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.







ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس الأحد كانت قد شهدت حالة من الارتفاع ، ومن المتوقع أن تستمر حالة الارتفاع تلك حتى نهاية الشهر الجاري ، حسب ما صرح به خبراء الاقتصاد ، ومن هنا نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف أسعار الذهب الموجودة ، وهو ما نقدمه عن طريق الجداول التالية لليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 802 إلى 805 جنيه مصري عيار 22 جرام 735 إلى 738 جنيه مصري عيار 21 جرام 702 إلى 704 جنيه مصري عيار 18 جرام 602 إلى 603 جنيه مصري عيار 14 جرام 468 إلى 469 جنيه مصري عيار 12 جرام 401 إلى 402 جنيه مصري الاونصة جرام 24,951 إلى 25,022 جنيه مصري الجنيه الذهب جرام 5,616 إلى 5,632 جنيه مصري كيلو الذهب جرام 802,286 إلى 804,571 جنيه مصري







متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكي أسعار الذهب عيار 24 جرام 806.92 جنيه $ 48.89 سعر الذهب عيار 22 جرام 739.68 جنيه $ 44.82 اسعار الذهب عيار 21 جرام 706.07 جنيه $ 42.78 اسعار الذهب عيار 18 جرام 605.20 جنيه $ 36.67 سعر الذهب عيار 14 جرام 470.71 جنيه $ 28.52 سعر الذهب عيار 12 جرام 403.46 جنيه $ 24.45 سعر الذهب عيار 9 جرام 302.60 جنيه $ 18.34 أسعار أوقية الذهب 25,095 جنيه $ 1,521 أسعار جنيه الذهب 5,649 جنيه $ 342.27 أسعار كيلو الذهب 806,921 جنيه $ 48,894

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14 جرام عيار 12 جرام السبت – 31 أغسطس 806.92 جنيه 706.07 جنيه 605.20 جنيه 470.71 جنيه 403.46 جنيه الجمعة – 30 أغسطس 809.20 جنيه 708.07 جنيه 606.91 جنيه 472.04 جنيه 404.60 جنيه الخميس – 29 أغسطس 813.06 جنيه 711.45 جنيه 609.81 جنيه 474.29 جنيه 406.53 جنيه الأربعاء – 28 أغسطس 819.68 جنيه 717.24 جنيه 614.77 جنيه 478.15 جنيه 409.84 جنيه الثلاثاء – 27 أغسطس 821.38 جنيه 718.72 جنيه 616.04 جنيه 479.14 جنيه 410.69 جنيه الإثنين – 26 أغسطس 812.29 جنيه 710.77 جنيه 609.22 جنيه 473.84 جنيه 406.14 جنيه الأحد – 25 أغسطس 807.08 جنيه 706.21 جنيه 605.32 جنيه 470.80 جنيه 403.54 جنيه السبت – 24 أغسطس 807.08 جنيه 706.21 جنيه 605.32 جنيه 470.80 جنيه 403.54 جنيه الجمعة – 23 أغسطس 813.85 جنيه 712.14 جنيه 610.40 جنيه 474.75 جنيه 406.93 جنيه الخميس – 22 أغسطس 799.04 جنيه 699.18 جنيه 599.29 جنيه 466.11 جنيه 399.52 جنيه





