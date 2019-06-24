تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة داخل الأسواق في جمهورية مصر العربية، سواء كانوا مستثمرون لرغبتهم غي الإطلاع على أحدث أحوال السوق المصري ، ومعرفة مدى تأثير التغير في سعر الدولار الأمريكي على سوق الذهب في مصر، أو كانوا أشخاص حريصين على إدخار أموالهم في صورة مصوغات ذهبية، وهو ما نراه كثيرًا داخل المجتمعات العربية، أو الشباب المقبل على الزواج، واليوم عن طريق موقع كلمة دوت أورج نقدم لك أدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة داخل الأسواق المصرية اليوم.

أسعار الذهب في مصر

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الشباب يقبل على شراء الذهب بشكل كبير للغاية في الفترة الحالية، وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وبالأخص في فصل الصيف، ففي تلك الأوقات تزداد نسبة الزواج في الوطن العربي بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص وبالتالي زيادة الإقبال على شراء الذهب.

كما يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2019 داخل السوق المصري، فقد استقر سعر الذهب عند نفس مستويات أسعار أمس الأحد 23 يونيو ، بسبب ثبات سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي ، وكان قد استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 650 جنيهًا مصريً للجرام الواحد، وهو نفس سعر يوم أمس.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

كما تجدر الإشارة إلى كون الأسعار التي نقدمها لكم كم خلال موقع كلمة دوت أورج هي أسعار يبيع التي يقوم التجار بالبيع بها قبل أن يتم القيام بإضافة المصنعية الخاصة بالتاجر ، كما وجب الإشارة إلى كون كافة تجار الذهب في مختلف المناطق سواء وجه بحري أو قبلي يقومو بإضافة مصنعية فق السعر الأصلي لجرام الذهب، وتختلف المصنعية من تاجر إلى آخر.