تعرف على أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية







شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات ليوم أمس الإثنين حالة من الارتفاع مجددًا ، ومن المتوقع أن تستمر حالات ارتفاع الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية خلال الفترات القادمة ، ولا يقتصر ذلك على أسواق الصاغة المصرية فقط ، بل يمتد للسوق التجاري العالمي أيضًا.







ومن هنا يحرص قطاع كبير من الأشخاص على متابعة أسعار الذهب الموجودة في الأسواق المصرية بشكل مستمر ، ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار الذهب للعديد من التجار والمستهلكين والمستثمرين أيضًا ، ومن خلال الجداول التالية نوضح لكم أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثء بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 جرام 802 إلى 805 جنيه سعر الذهب عيار 22 جرام 735 إلى 738 جنيه سعر الذهب عيار 21 جرام 702 إلى 704 جنيه سعر الذهب عيار 18 جرام 602 إلى 603 جنيه سعر الذهب عيار 14 جرام 468 إلى 469 جنيه سعر الذهب عيار 12 جرام 401 إلى 402 جنيه الاونصة 24,951 إلى 25,022 جنيه الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632 جنيه كيلو الذهب 802,286 إلى 804,571 جنيه







متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 جرام 814.41 جنيه $49.18 أسعار الذهب عيار 22 جرام 746.55 جنيه $45.08 أسعار الذهب عيار 21 جرام 712.63 جنيه $43.03 أسعار الذهب عيار 18 جرام 610.82 جنيه $36.89 سعر الذهب عيار 14 جرام 475.08 جنيه $28.69 سعر الذهب عيار 12 جرام 407.21 جنيه $24.59 سعر الذهب عيار 9 جرام 305.41 جنيه $18.44 اسعار أوقية الذهب 25,328 جنيه $1,530 اسعار جنيه الذهب 5,701 جنيه $344.27 اسعار كيلو الذهب 814,415 جنيه $49,180

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14 جرام عيار 12 جرام الأحد – 1 سبتمبر 806.92 جنيه 706.07 جنيه 605.20 جنيه 470.71 جنيه 403.46 جنيه السبت – 31 أغسطس 806.92 جنيه 706.07 جنيه 605.20 جنيه 470.71 جنيه 403.46 جنيه الجمعة – 30 أغسطس 809.20 جنيه 708.07 جنيه 606.91 جنيه 472.04 جنيه 404.60 جنيه الخميس – 29 أغسطس 813.06 جنيه 711.45 جنيه 609.81 جنيه 474.29 جنيه 406.53 جنيه الأربعاء – 28 أغسطس 819.68 جنيه 717.24 جنيه 614.77 جنيه 478.15 جنيه 409.84 جنيه الثلاثاء – 27 أغسطس 821.38 جنيه 718.72 جنيه 616.04 جنيه 479.14 جنيه 410.69 جنيه الإثنين – 26 أغسطس 812.29 جنيه 710.77 جنيه 609.22 جنيه 473.84 جنيه 406.14 جنيه الأحد – 25 أغسطس 807.08 جنيه 706.21 جنيه 605.32 جنيه 470.80 جنيه 403.54 جنيه السبت – 24 أغسطس 807.08 جنيه 706.21 جنيه 605.32 جنيه 470.80 جنيه 403.54 جنيه الجمعة – 23 أغسطس 813.85 جنيه 712.14 جنيه 610.40 جنيه 474.75 جنيه 406.93 جنيه





