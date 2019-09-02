تعرف على أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية
شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات ليوم أمس الإثنين حالة من الارتفاع مجددًا ، ومن المتوقع أن تستمر حالات ارتفاع الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية خلال الفترات القادمة ، ولا يقتصر ذلك على أسواق الصاغة المصرية فقط ، بل يمتد للسوق التجاري العالمي أيضًا.
ومن هنا يحرص قطاع كبير من الأشخاص على متابعة أسعار الذهب الموجودة في الأسواق المصرية بشكل مستمر ، ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار الذهب للعديد من التجار والمستهلكين والمستثمرين أيضًا ، ومن خلال الجداول التالية نوضح لكم أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر لعام 2019.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب عيار 24 جرام
|802 إلى 805 جنيه
|سعر الذهب عيار 22 جرام
|735 إلى 738 جنيه
|سعر الذهب عيار 21 جرام
|702 إلى 704 جنيه
|سعر الذهب عيار 18 جرام
|602 إلى 603 جنيه
|سعر الذهب عيار 14 جرام
|468 إلى 469 جنيه
|سعر الذهب عيار 12 جرام
|401 إلى 402 جنيه
|الاونصة
|24,951 إلى 25,022 جنيه
|الجنيه الذهب
|5,616 إلى 5,632 جنيه
|كيلو الذهب
|802,286 إلى 804,571 جنيه
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24 جرام
|814.41 جنيه
|$49.18
|أسعار الذهب عيار 22 جرام
|746.55 جنيه
|$45.08
|أسعار الذهب عيار 21 جرام
|712.63 جنيه
|$43.03
|أسعار الذهب عيار 18 جرام
|610.82 جنيه
|$36.89
|سعر الذهب عيار 14 جرام
|475.08 جنيه
|$28.69
|سعر الذهب عيار 12 جرام
|407.21 جنيه
|$24.59
|سعر الذهب عيار 9 جرام
|305.41 جنيه
|$18.44
|اسعار أوقية الذهب
|25,328 جنيه
|$1,530
|اسعار جنيه الذهب
|5,701 جنيه
|$344.27
|اسعار كيلو الذهب
|814,415 جنيه
|$49,180
|اليوم
|عيار 24 جرام
|عيار 21 جرام
|عيار 18 جرام
|عيار 14 جرام
|عيار 12 جرام
|الأحد – 1 سبتمبر
|806.92 جنيه
|706.07 جنيه
|605.20 جنيه
|470.71 جنيه
|403.46 جنيه
|السبت – 31 أغسطس
|806.92 جنيه
|706.07 جنيه
|605.20 جنيه
|470.71 جنيه
|403.46 جنيه
|الجمعة – 30 أغسطس
|809.20 جنيه
|708.07 جنيه
|606.91 جنيه
|472.04 جنيه
|404.60 جنيه
|الخميس – 29 أغسطس
|813.06 جنيه
|711.45 جنيه
|609.81 جنيه
|474.29 جنيه
|406.53 جنيه
|الأربعاء – 28 أغسطس
|819.68 جنيه
|717.24 جنيه
|614.77 جنيه
|478.15 جنيه
|409.84 جنيه
|الثلاثاء – 27 أغسطس
|821.38 جنيه
|718.72 جنيه
|616.04 جنيه
|479.14 جنيه
|410.69 جنيه
|الإثنين – 26 أغسطس
|812.29 جنيه
|710.77 جنيه
|609.22 جنيه
|473.84 جنيه
|406.14 جنيه
|الأحد – 25 أغسطس
|807.08 جنيه
|706.21 جنيه
|605.32 جنيه
|470.80 جنيه
|403.54 جنيه
|السبت – 24 أغسطس
|807.08 جنيه
|706.21 جنيه
|605.32 جنيه
|470.80 جنيه
|403.54 جنيه
|الجمعة – 23 أغسطس
|813.85 جنيه
|712.14 جنيه
|610.40 جنيه
|474.75 جنيه
|406.93 جنيه