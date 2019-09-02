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تعرف على أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0


شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات ليوم أمس الإثنين حالة من الارتفاع مجددًا ، ومن المتوقع أن تستمر حالات ارتفاع الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية خلال الفترات القادمة ، ولا يقتصر ذلك على أسواق الصاغة المصرية فقط ، بل يمتد للسوق التجاري العالمي أيضًا.



ومن هنا يحرص قطاع كبير من الأشخاص على متابعة أسعار الذهب الموجودة في الأسواق المصرية بشكل مستمر ، ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار الذهب للعديد من التجار والمستهلكين والمستثمرين أيضًا ، ومن خلال الجداول التالية نوضح لكم أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثء بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24 جرام802 إلى 805 جنيه
سعر الذهب عيار 22 جرام735 إلى 738 جنيه
سعر الذهب عيار 21 جرام702 إلى 704 جنيه
سعر الذهب عيار 18 جرام602 إلى 603 جنيه
سعر الذهب عيار 14 جرام468 إلى 469 جنيه
سعر الذهب عيار 12 جرام401 إلى 402 جنيه
الاونصة24,951 إلى 25,022 جنيه
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632 جنيه
كيلو الذهب802,286 إلى 804,571 جنيه

 



متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 جرام814.41 جنيه$49.18
أسعار الذهب عيار 22 جرام746.55 جنيه$45.08
أسعار الذهب عيار 21 جرام712.63 جنيه$43.03
أسعار الذهب عيار 18 جرام610.82 جنيه$36.89
سعر الذهب عيار 14 جرام475.08 جنيه$28.69
سعر الذهب عيار 12 جرام407.21 جنيه$24.59
سعر الذهب عيار 9 جرام305.41 جنيه$18.44
اسعار أوقية الذهب25,328 جنيه$1,530
اسعار جنيه الذهب5,701 جنيه$344.27
اسعار كيلو الذهب814,415 جنيه$49,180

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
الأحد – 1 سبتمبر806.92 جنيه706.07 جنيه605.20 جنيه470.71 جنيه403.46 جنيه
السبت – 31 أغسطس806.92 جنيه706.07 جنيه605.20 جنيه470.71 جنيه403.46 جنيه
الجمعة – 30 أغسطس809.20 جنيه708.07 جنيه606.91 جنيه472.04 جنيه404.60 جنيه
الخميس – 29 أغسطس813.06 جنيه711.45 جنيه609.81 جنيه474.29 جنيه406.53 جنيه
الأربعاء – 28 أغسطس819.68 جنيه717.24 جنيه614.77 جنيه478.15 جنيه409.84 جنيه
الثلاثاء – 27 أغسطس821.38 جنيه718.72 جنيه616.04 جنيه479.14 جنيه410.69 جنيه
الإثنين – 26 أغسطس812.29 جنيه710.77 جنيه609.22 جنيه473.84 جنيه406.14 جنيه
الأحد – 25 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
السبت – 24 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
الجمعة – 23 أغسطس813.85 جنيه712.14 جنيه610.40 جنيه474.75 جنيه406.93 جنيه


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الشيماء عزيز خضير

    الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة.
    هواياتي: القراءة، الكروشيه



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