تعرف على أسعار اليورو الأحد 28 – 7 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

نقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار العملات الأجنبية الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، ونعرض لك أسعار اليورو الأوروبي لليوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو 2019 ، في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة في جمهورية مصر العربية ، والتي تعد واحدة من أهم العملات الأجنبية الموجودة على المستوى العالمي ، ومن الملاحظ أن العملات الأجنبية تشهد حالة من الاستقرار الملاحظ في الوقت الراهن مقابل الجنيه المصري.

أسعار اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.570 جنيه مصري للشراء.

18.700 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.562 جنيه مصري للشراء.

18.805 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.451 جنيه مصري للشراء.

18.584 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.430 جنيه مصري للشراء.

18.590 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.429 جنيه مصري للشراء.

18.569 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.423 جنيه مصري للشراء.

18.593 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.621 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.374 جنيه مصري للشراء.

18.671 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.371 جنيه مصري للشراء.

18.743 جنيه مصري للبيع.