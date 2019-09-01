تعرف على أسعار اليورو اليوم الأحد 1 – 9 – 2019 في البنوك العاملة بمصر

شهدت أسعار اليورو الأوروبي في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2019 ، حالة من الانخفاض أمام الجنيه المصري ، فمن الجدير بالذكر أن سعر اليورو الأوروبي كان قد بلغ خلال تعاملات البنك الأهلي المصري 18.09 جنيه في حالة الشراء ، وكذلك مبلغ 18.36 جنيه في حالة البيع، هذا في حالة المقارنة بختام التعاملات في الأسبوع الماضي.







كما تجدر الإشارة إلى حرصنا في موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يتعلق بأحدث وأدق أسعار تداول اليورو الأوروبي في مختلف البنوك ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لك أحدث أسعار تداول العملة الأوروبية لليوم الأحد في مختلف البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة.

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك







بنك الإستثمار العربي AIB

18.318 جنيه للشراء.







18.477 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.290 جنيه للشراء.

18.420 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.289 جنيه للشراء.

18.423 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.288 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.285 جنيه للشراء.

18.401 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.281 جنيه للشراء.

18.458 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.280 جنيه للشراء.

18.420 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.279 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.279 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.278 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.273 جنيه للشراء.

18.421 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.269 جنيه للشراء.

18.407 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.265 جنيه للشراء.

18.454 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.09 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.224 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.220 جنيه للشراء.

18.619 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.194 جنيه للشراء.

18.488 جنيه للبيع.