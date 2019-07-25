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تعرف على أسعار اليورو اليوم الخميس 25 – 7 – 2019 في البنوك العاملة بمصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على أسعار اليورو اليوم الخميس 25 – 7 – 2019 في البنوك العاملة بمصر

نقدم لكم اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأسعار اليورو الأوروبي اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو لعام 2019 ، المتداولة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية ، ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة وجود حالة من الاستقرار والثبات التي تعيشها العملات الأجنبية في الفترة الحالية مقابل الجنيه المصري ، هذا بعد فترة كبيرة من الانخفاضات المستمرة.

أسعار اليورو اليوم الخميس في البنوك العاملة بمصر

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.570 جنيه مصري للشراء.

18.700 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصرى لتنمية الصادرات

18.562 جنيه مصري للشراء.

18.805 جنيه مصري للبيع.

  • كريدى أجريكول

18.451 جنيه مصري للشراء.

18.584 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

18.430 جنيه مصري للشراء.

18.590 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

18.429 جنيه مصري للشراء.

18.569 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

18.428 جنيه مصري للشراء.

18.589 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

18.423 جنيه مصري للشراء.

18.593 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.621 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

18.417 جنيه مصري للشراء.

18.578 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

18.374 جنيه مصري للشراء.

18.671 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

18.371 جنيه مصري للشراء.

18.743 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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