تعرف على أسعار اليورو اليوم الخميس 25 – 7 – 2019 في البنوك العاملة بمصر

نقدم لكم اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأسعار اليورو الأوروبي اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو لعام 2019 ، المتداولة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية ، ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة وجود حالة من الاستقرار والثبات التي تعيشها العملات الأجنبية في الفترة الحالية مقابل الجنيه المصري ، هذا بعد فترة كبيرة من الانخفاضات المستمرة.
أسعار اليورو اليوم الخميس في البنوك العاملة بمصر
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.570 جنيه مصري للشراء.
18.700 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصرى لتنمية الصادرات
18.562 جنيه مصري للشراء.
18.805 جنيه مصري للبيع.
- كريدى أجريكول
18.451 جنيه مصري للشراء.
18.584 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.430 جنيه مصري للشراء.
18.590 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.429 جنيه مصري للشراء.
18.569 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.428 جنيه مصري للشراء.
18.589 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.428 جنيه مصري للشراء.
18.589 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.428 جنيه مصري للشراء.
18.589 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.423 جنيه مصري للشراء.
18.593 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.621 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.417 جنيه مصري للشراء.
18.578 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.374 جنيه مصري للشراء.
18.671 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.371 جنيه مصري للشراء.
18.743 جنيه مصري للبيع.
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