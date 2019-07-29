تعرف على أسعار طن الحديد اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في الشركات المصرية

تشهد في الوقت الحالي أسعار مواد البناء المختلفة والتي يأتي من بينها أسعار الحديد حالة من الثبات والاستقرار ، وقد جاء ذلك في مختلف شركات ومصانع الحديد المسلح العاملة في مصر ، وتُرجع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق إلى ثبات أسعار مشتقات النفط ، بالإضافة إلى استقرار أسعار الكهرباء التي تعمل بها المصانع العاملة في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن من أشهر شركات الحديد التي يرغب أعداد كبيرة من المصريين في معرفة أسعارها ، هي أسعار شركة حديد عز ، هذا بالإضافة إلى أسعار شركة حديد المصريين ، فتعد تلك الشركات من أشهر شركات الحديد الموجودة في مصر ، ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير فيما يتعلق بأسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2019 ، وذلك لمختلف المصانع أو الشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار طن الحديد اليوم الإثنين في المصانع المصرية

سعر طن شركة حديد عز: أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد المراكبي: أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد المصريين: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد الكومي: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد المعادي: أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد العشري: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد الجيوشي: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد مصر ستيل: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.