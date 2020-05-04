تعرف على اسعار كعك عيد الفطر 2020 من تسيباس

أعلن حلواني تسيباس عن اسعار مخبوزات وحلويات العيد 2020 في فروعه المختلفة , شملت قائمة الاسعار سعر الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت بأسعاره المختلفة والبتي فور والغريبة والمنين .

فلكياً يتوقع ان يكون شهر رمضان 1440 مدته 29 يوم و أول ايام عيد الفطر المبارك يوم السبت 23 مايو 2020 م.

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر من حلواني تسيباس Tseppas MG

بسكويت البرتقال : 110 جنية .

بسكويت جوز الهند: 115 جنية .

بسكويت شيكولاتة : 110 جنية .

بسكويت كوكتيل : 110 جنية .

بسكويت نشادر : 100 جنية .

بيتي فور عادة ابيض : 145 جنية .

بيتي فور عادة شيكولاتة : 145 جنية .

بيتي فور عادة كوكتيل : 145 جنية .

غريبة فستق : 235 جنية .

غريبة بندق : 230 جنية .

غريبة سادة : 120 جنية .

كعك بندق : 180 جنية .

كعك جوز : 190 جنية .

كعك سادة : 120 جنية .

كعك عجمية : 125 جنية .

كعك عجوة : 115 جنية .

كعك فستق : 240 جينة .

كعك ملبن : 110 جنية .

منين سادة :85 جنية .

منين عجوة بدون سمسم : 70 جنية .

منين عجوة سسم : 85 جنية .

** كل الاسعار شاملة الضريبة .

عناويين فروع حلواني تسيباس مصر

تتواجد فرع تسيباس مصر في القاهرة والجيزة وشرم الشيخ