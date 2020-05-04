تعرف على اسعار كعك عيد الفطر 2020 من تسيباس

أعلن حلواني تسيباس عن اسعار مخبوزات وحلويات العيد 2020 في فروعه المختلفة , شملت قائمة الاسعار سعر الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت بأسعاره المختلفة والبتي فور والغريبة والمنين .
فلكياً يتوقع ان يكون شهر رمضان 1440 مدته 29 يوم و أول ايام عيد الفطر المبارك يوم السبت 23 مايو 2020 م.
قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر من حلواني تسيباس Tseppas MG
- بسكويت البرتقال : 110 جنية .
- بسكويت جوز الهند: 115 جنية .
- بسكويت شيكولاتة : 110 جنية .
- بسكويت كوكتيل : 110 جنية .
- بسكويت نشادر : 100 جنية .
- بيتي فور عادة ابيض : 145 جنية .
- بيتي فور عادة شيكولاتة : 145 جنية .
- بيتي فور عادة كوكتيل : 145 جنية .
- غريبة فستق : 235 جنية .
- غريبة بندق : 230 جنية .
- غريبة سادة : 120 جنية .
- كعك بندق : 180 جنية .
- كعك جوز : 190 جنية .
- كعك سادة : 120 جنية .
- كعك عجمية : 125 جنية .
- كعك عجوة : 115 جنية .
- كعك فستق : 240 جينة .
- كعك ملبن : 110 جنية .
- منين سادة :85 جنية .
- منين عجوة بدون سمسم : 70 جنية .
- منين عجوة سسم : 85 جنية .
** كل الاسعار شاملة الضريبة .
عناويين فروع حلواني تسيباس مصر
تتواجد فرع تسيباس مصر في القاهرة والجيزة وشرم الشيخ