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تعرف على اسعار كعك عيد الفطر 2020 من تسيباس

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلن حلواني تسيباس عن اسعار مخبوزات وحلويات العيد 2020 في فروعه المختلفة , شملت قائمة الاسعار سعر الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت بأسعاره المختلفة والبتي فور والغريبة والمنين .

فلكياً يتوقع ان يكون شهر رمضان 1440 مدته 29 يوم و أول ايام عيد الفطر المبارك يوم السبت 23 مايو 2020 م.

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر من حلواني تسيباس Tseppas MG

  • بسكويت البرتقال : 110 جنية .
  • بسكويت جوز الهند: 115 جنية .
  • بسكويت شيكولاتة : 110 جنية .
  • بسكويت كوكتيل : 110 جنية .
  • بسكويت نشادر : 100 جنية .
  • بيتي فور عادة  ابيض : 145 جنية .
  • بيتي فور عادة  شيكولاتة : 145 جنية .
  • بيتي فور عادة  كوكتيل : 145 جنية .
  • غريبة فستق : 235 جنية .
  • غريبة بندق : 230 جنية .
  • غريبة سادة : 120 جنية .
  • كعك بندق : 180 جنية .
  • كعك جوز : 190 جنية .
  • كعك سادة : 120 جنية .
  • كعك عجمية : 125 جنية .
  • كعك عجوة : 115 جنية .
  • كعك فستق : 240 جينة .
  • كعك ملبن : 110 جنية .
  • منين سادة :85 جنية .
  • منين عجوة بدون سمسم : 70 جنية .
  • منين عجوة سسم : 85 جنية .

** كل الاسعار شاملة الضريبة .

عناويين فروع حلواني تسيباس مصر

تتواجد فرع تسيباس مصر في القاهرة والجيزة وشرم الشيخ

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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