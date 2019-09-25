تعرف على المزايا الاجتماعية لقانون التأمينات الجديد والفئات المستهدفة

قانون التأمينات والمعاشات الجديد من الأمور التي تهم قطاعات واسعة من الشعب المصري، وقد طال انتظارهم لذلك القانون والذي يعطي الكثير من المزايا الاجتماعية للفئات المستهدفة، وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون المعاشات الجديد، وقد بدءأت الحكومة في إجراءات تنفيذ القانون، إذ تقوم وزارة المالية بسداد مديونية أموال التأمينات، وكذلك التجهيز لانهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، والذي يتضمن عددًا من الامتيازات يمكنكم التعرف عليها من خلال السطور التالية، كما نوضح لكم الفئات المستهدفة من القانون.







امتيازات قانون المعاشات والتأمينات الجديد

هناك آلية يتم بناءً عليها رفع المعاشات، كما أن هناك زيادة دورية للمعاشات تتناسب مع نسب التضخم السنوية.

هناك آلية للاستدامة المالية الخاصة بأموال التأمينات، وذلك من خلال القيام بعمل خطة متكاملة يتم استثمارها بشكل اقتصادي.

وضع عقوبات تصل للغرامة والسجن هلى المتهربين من دفع اشتراك التأمينات.

وضع آلية لحل مشكلة العجز الاكتواري المتراكم، وذلك لاستعادة أموال التأمينات.







الفئات المستهدفة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد

العاملون لدى الغير. أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. العاملون المصريون في الخارج. العمالة غير المنتظمة.

المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها المستحقون في قانون المعاشات الجديد

تخفيض تعريفة السكك الحديدية وكذلك وسائل المواصلات العامة.

تخفيض أسعار الدخول لبعض الأماكن العامة، مثل النوادي والمتاحف ودور السينما والمسارح.

تخفيض أسعار الإقامة في الدور العلاجية التابعة للدولة.

توصيل المعاشات إلى المنزل بالنسبة لكبار السن والمرضى.

تخفيض قيمة نفقات الرحلات التي يقوم بتنظيكها الجهاز الإداري للدولة.