تعرف على حقيقة قرار ترامب برفع الحظر عن شركة هواوى

منذ اعلان الرئيس الامريكى داونولد ترامب قرارا يفيد، بإزالة الحظر على شركة هواوى الصينية، وذلك جاء ضمن لقائه بالرئيس الصينى فى مؤتمر قمه العشرين والمنعقد حاليا باليابان.

ويذكر ان الشركات الامريكية مثل جوجل وانتل قد اعلنوا فى وقت سابق انهاء تعاقدتهم مع هواوى عن طريق عدم توفير تحديثات لنظام التشغيل اندوريد للهواتف الجديدة للعملاق الصينى هواوى، وانتل قد اعلنت عدم اتاحه منتجاتها وخدماتها من ادوات التشغيل لهواوى ايضا وجاء بعدها موجه هائلة من القرارات المشابهة من اقوى شركات العالم فى التكنولوجيا.

وكانت الاسباب تتضمن فى اتهام ترامب وحكومته للهواوى بالتجسس على المواطنين الامريكين والحكومة اثناء عملها بتثبيت نظام الجيل الخامس من خدمات المحمول بالولايات المتحدة الامريكية، فى حين رفضت الصين هذه التهم ولم يظهر اي تصريحات اخرى من الجانب الصينى ولكن حذرت الشركات الامريكية بأن الصين وهواوى لديهم القدرة فى عمل نظم تشغيلية جديدة ومن الممكن الاستغناء عن الاندوريود وبداية ظهور نظام جديد ينافسه ومما يعنى خسارة كبيرة للسوق الامريكي.

وبعد قرار ترامب فى مؤتمر العشرين وازاحه الحظر عن هواوى، فقد بدأت الشركات بالعودة من جديد منها جوجل بالتحديد والتى ستعلن خلال الايام المقبلة توفير كافة التحديثات لهواتف هواوى الجديدة، وهذه تعتبر بشرى سارة لكافه مستخدمى هواتف هواوى والذين عانوا خلال الفترة الماضية من ان هواتفهم المحمولة اصبحت بلا قيمة.