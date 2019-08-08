 التخطي إلى المحتوى

تعرف على سعر الأسمنت في الشركات المصرية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تواصل أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في مختلف الأسواق المصرية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم وعرض تقرير يوضح مختلف الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية ، ونقدم لك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، من خلال النقاط التالية أحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 808 جنيها.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل):
    أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهاتا.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء (سيناء):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت (السويس):
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره):
    أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان (حلوان):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت بني سويف :
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي :
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي :
    أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا :
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
  • أسمنت شورى :
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.