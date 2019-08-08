تعرف على سعر الأسمنت في الشركات المصرية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

تواصل أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في مختلف الأسواق المصرية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم وعرض تقرير يوضح مختلف الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية ، ونقدم لك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، من خلال النقاط التالية أحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 808 جنيها.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
- أسمنت أسيك المنيا (حورس):
أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة وادي النيل (المصري):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
- شركة وادي النيل (وادي النيل):
أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهاتا.
- لافارج للأسمنت (المخصوص):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- ميديكوم أسوان (أسوان):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت سيناء (سيناء):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- السويس للأسمنت (السويس):
أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره (طره):
أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
- أسمنت حلوان (حلوان):
أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- أسمنت بني سويف :
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت السويدي :
أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي :
أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا :
أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
- أسمنت شورى :
أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
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