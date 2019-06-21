تعرف على .. سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة

نقدم لك اليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك اليوم الجمعة ، الموافق 21 من شهر يونيو 2019، وذلك بمختلف البنوك الحكومية والخاصة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد شهد حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري ، وذلك في أواخر أيام الأسبوع، في مختلف البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، سواء البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، وقد جاء ذلك بعدما شهدت البلاد حالة من انخفاض العملة الأجنبية “الدولار الأمريكي” يوم أمس الخميس الموافق 20 من يونيو 2019.

ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي قد شهد حالة من الاستقرار عند ختام التعاملات يوم أمس الخميس، وسجل الدولار الأمريكي حالة من الثبات في سعره وذلك بين مجموعة من البنوك الخاصة والحكومية، وذلك بسعر ثابت قد بلغ 16.65 جنيه مصري للشراء، وكذلك وصل سعر 16.75 جنيه مصري للبيع فى أغلب البنوك الموجودة داخل السوق المصرفي في مصر، ويأتي على رأس ذلك البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة في مصر

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري :

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

16.64 جنيه للشراء. 16.74 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري:

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

16.65 جنيه للشراء. 16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر :

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

16.65 جنيه للشراء. 16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة :

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

16.65 جنيه للشراء. 16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي:

16.71 جنيه للشراء.

16.81 جنيه للبيع.

16.71 جنيه للشراء. 16.81 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في البنك التجارى الدولى cib :

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

16.64 جنيه للشراء. 16.74 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية :

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

16.65 جنيه للشراء. 16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة :

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما تجدر الإشارة إلى كون سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء والتي تعتبر سواق موازية لأسعار صرف البنوك المصرية الحكومية ، والخاصة، ففي الأغلب يختلف السعر في السوق السوادء عن البنوك العاملة في مصر فيما يتراوح ما بين 5 و10 قروش، فنجد أن :