تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في مختلف البنوك المصرية ، وذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار الدولار على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، ونقدم لك من خلال التقرير التالي أدق أسعار تداول وصرف الدولار لليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019.
أسعار الدولار الأمريكي لليوم الأربعاء 28 أغسطس في البنوك المصرية
- البنك الزراعي المصري
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.479 جنيه مصري للشراء.
16.611 جنيه مصري للبيع.
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