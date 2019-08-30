تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يستحوذ الدولار الأمريكي على اهتمام بالغ من قبل مختلف الأشخاص على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، ويرجع ذلك لكون العملة الأمريكية هي العملة الأكثر هيمنة وقوة وسيطرة على مستوى العالم أجمع ، وبالتالي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أدق وأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة الأسواق المصرية بشكل مستمر.
ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يحتوي على 100 سنت ، ويذكر أن أسعار الدولار في مصر شهدت مؤخرًا موجة من الاستقرار والثبات النسبي ، والذي قد سبقه موجة من الانخفاضات ، ومن هنا نقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بتقديم تقرير يحتوي على أسعار تداول الدولار الأمريكي ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من أغسطس لعام 2019.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت في البنوك
- البنك الزراعي المصري
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.480 جنيه للشراء.
16.580 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
16.480 جنيه للشراء.
16.580 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.480 جنيه للشراء.
16.580 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.479 جنيه للشراء.
16.611 جنيه للبيع.
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