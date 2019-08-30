تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يستحوذ الدولار الأمريكي على اهتمام بالغ من قبل مختلف الأشخاص على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، ويرجع ذلك لكون العملة الأمريكية هي العملة الأكثر هيمنة وقوة وسيطرة على مستوى العالم أجمع ، وبالتالي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أدق وأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة الأسواق المصرية بشكل مستمر.

ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يحتوي على 100 سنت ، ويذكر أن أسعار الدولار في مصر شهدت مؤخرًا موجة من الاستقرار والثبات النسبي ، والذي قد سبقه موجة من الانخفاضات ، ومن هنا نقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بتقديم تقرير يحتوي على أسعار تداول الدولار الأمريكي ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من أغسطس لعام 2019.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت في البنوك​​​​​​​

البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه للشراء.

16.611 جنيه للبيع.