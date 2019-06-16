تعرف على … سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة

يعد البنك المركزي المصري هو الأساس القائم عليه إمكانية العمل على تحديد السعر الرسمي الخاص بصرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة داخل مصر، ويبحث الكثير من الأشخاص بشكل مستمر على سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019.

سعر الدولار اليوم الأحد

وبعد أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي في مصر، يتم بعدها إكمال مختلف المعاملات الرسمية داخل جمهورية مصر العربية بسعر الدولار الذي قد قام البنك المركزي المصري بتحديده مسبقًا.

في حين أنه تجدر الإشارة إلى كون كل بنك يعمل على تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بداخله بشكل مستقل، ويأتي ذلك على حسب الاحتياطي النقدي الموجود داخل البنك.

كما تجدر الإشارة إلى كون سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري كان قد سجل استقرار بشكل ملحوظ عند مستويات الأسبوع الماضي، بينما قد سجل سعر الشراء 17.00جنيه، وسعر البيع 16.50جنيه.

ويذكر أن سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو من عام 2019، قد سجل استقرار واضح، حيث ثبت سعر الدولار الأمريكي على مستوى جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وقد أتى ذلك بعد تراجع الدولار الأمريكي داخل مصر أول أمس.

ويجب ذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد استقر عند نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا بذلك حالة من الثبات فى السعر بين مجموعة من البنوك وبعضها، فقد سُجل عند سعر 16.71 جنيها للشراء، و16.81 جنيه للبيع بمختلف البنوك العاملة داخل سوق المصرف المصري، ويأتي على رأسهم البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة