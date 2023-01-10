تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

الدولار الامريكي يستقر أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في جميع البنوك المصرية والأجنبية مسجلا في بنك البركة مصر أعلى سعر للبيع 27.65 جنيهًا، أما في بنك الكويت الوطني سجل سعر الشراء 27.55 جنيهًا، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم سعر الدولار في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: الشراء 27.55 جنيها، أما البيع 27.62 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية: الشراء 27.15 جنيهًا، أما البيع 27.25 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في ميد بنك: الشراء 27.58 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في بنك بلوم: الشراء 27.50 جنيهًا، أما البيع 27.60 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: الشراء 27.45 جنيهًا، أما البيع 27.55 جنيهًا.

‏سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي: الشراء 27.55 جنيهًا، أما البيع 27.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: الشراء 27.40 جنيهًا، أما البيع 27.45 جنيهًا.

‏ سعر الدولار اليوم في ‫بنك‬ قطر الوطني الأهلي: الشراء 27.45 جنيهًا، أما البيع 27.55 جنيهًا.