تعرف على .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة والسوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي يعتبر واحد من العناصر الأساسية المتحكمة في الأسواق المصرية ، وفي مدى ارتفاع أو انخفاض العديد من السلع الرئيسة الموجودة في مصر، كما يهاتم الكثير من المواطنين بمعرفة أحدث وأدق الأسعار التي تخص تداول الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ولذلك نحرص من خلال موقعنا كلمة دوت أورج على تقديم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 في مختلف الأسواق المصرفية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019

ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي قد استمر في عند أقل مستوي له منذ 3 شهور أمام مختلف العملات الأجنبية الأخرى، كما قد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية بداية التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار ، كما يجب ذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد تراجع بقدر 7 قروش وذلك في الأسبوع المنصرم.

ومن الجدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي كان قد قدم أعلى سعر صرف لشراء الدولار الأمريكي في الأسواق المصرفية بقيمة 16.74 جنيه، بينما قد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أقل سعر بيع في بنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه مصري.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا من خلال الجدول التالي أدق أسعار تداول الدولار في الأسواق المصرفية.

البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.62 16.75 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.74 16.75 سعر الدولار في بنك مصر 16.74 16.75 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.67 16.77 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.70 16.80 أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.74 16.84 أسعار الدولار في بنك عودة 16.70 16.80

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 في السوق السوداء

كما تجدر الإشارة إلى كون الكثير من المواطنين يبحثوان ويرغبون في الإطلاع على أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، فيذكر أن أسعار الدولار في السوق السوداء قد شهدت حالة من الاستقرار اليوم عند متوسط سعر قد بلغ 16.78 جنيهًا، وقد جاء استقرار سعر الدولار في السوق السوداء نتيجة لعملية استقرار الطلب مع وجود وإتاحة العملة الأمريكية في السوق المصري.