تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق وأحدث أسعار صرف وتداول الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها أسعار الدولار الأمريكي على المستوى الاقتصادي العالمي ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يتعلق بأدق أسعار صرف العملة الأمريكية في الأسواق ، سواء للبيع أو الشراء ، ونعرض من خلال النقاط التالية أسعار الدولار الأمريكي لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ولكن على الجانب الآخر يذكر أن أسعار الدولار تشهد حالة من الاستقرار المصاحبة للانخفاض البسيط لفترة طويلة.
أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك
- بنك الكويت الوطني NBK
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.493 جنيه للشراء.
16.621 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.480 جنيه للشراء.
16.580 جنيه للبيع.
التعليقات