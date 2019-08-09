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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في البنوك المصرية
أسعار الدولار

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق وأحدث أسعار صرف وتداول الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها أسعار الدولار الأمريكي على المستوى الاقتصادي العالمي ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يتعلق بأدق أسعار صرف العملة الأمريكية في الأسواق ، سواء للبيع أو الشراء ، ونعرض من خلال النقاط التالية أسعار الدولار الأمريكي لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ولكن على الجانب الآخر يذكر أن أسعار الدولار تشهد حالة من الاستقرار المصاحبة للانخفاض البسيط لفترة طويلة.

أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك​​​​​​​

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك عودة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • بنك مصر

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.493 جنيه للشراء.

16.621 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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