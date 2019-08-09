تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق وأحدث أسعار صرف وتداول الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها أسعار الدولار الأمريكي على المستوى الاقتصادي العالمي ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يتعلق بأدق أسعار صرف العملة الأمريكية في الأسواق ، سواء للبيع أو الشراء ، ونعرض من خلال النقاط التالية أسعار الدولار الأمريكي لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ولكن على الجانب الآخر يذكر أن أسعار الدولار تشهد حالة من الاستقرار المصاحبة للانخفاض البسيط لفترة طويلة.

أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك​​​​​​​

بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.493 جنيه للشراء.

16.621 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.